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    Порошенко вимагає звільняти посадовців, які відсиджуються під західним кордоном

    &laquo;ЄС&raquo; пропонує посилити соціальні гарантії для добровольців з підрозділів територіальної оборони - Порошенко вимагає звільняти посадовців, які відсиджуються під західним кордоном
    «ЄС» пропонує посилити соціальні гарантії для добровольців з підрозділів територіальної оборони
    фото: Європейська солідарність

    В Україні триває 29-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

    Високопосадовці – народні депутати, урядовці та держчиновники – мають бути на робочих місцях у Києві, переконаний Петро Порошенко. У «Європейській Солідарності» пропонують передбачити покарання за фактичне дезертирство у тил для топ-чиновників.

    «Ми запропонували Верховній Раді обов’язково прибрати дезертирів і тих, хто тікає з Києва під приводом того, що вони будуть «зберігати інституційне управління». Столицею України є місто Київ. Ми будемо давати відсіч, і ніхто здавати столицю не збирається. Отже, хто хоче тікати з Києва: пишіть заяву, звільняйтеся і тікайте, залишаючи оборону нашої столиці без вашої участі», – зауважує Петро Порошенко.

    Порошенко також повідомив, що у першому читанні парламент підтримав законопроект «ЄС» щодо можливості суміщення народними депутатами служби у ЗСУ чи теробороні. Цю ініціативу підтримали 347 народних депутатів.

    «Ми усуваємо ті перешкоди, які раніше це забороняли робити. І у першому читанні цей закон був прийнятий конституційною більшістю», – констатує Порошенко.

    Він також нагадав, що фракція «ЄС» пропонує посилити соціальні гарантії для добровольців з підрозділів територіальної оборони, створених у громадах.

    Теги: Петро Порошенко ЄС росія окупанти депутат війна Україна окупація парламент #stoprussia
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    Порошенко вимагає звільняти посадовців, які відсиджуються під західним кордоном