Збито ворожий винищувач Су-34 та безпілотник на харківському напрямку

ППО знищила сьогодні ворожий безпілотник

Українська ППО знищила сьогодні ворожий безпілотник та ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на харківському напрямку. Про це повідомляє пресцентр Повітряного командування «Схід».

«Й знову в ППО врожайний день на нарківському напрямку! Ворог недорахувався 1 БПЛА та ще одного винищувача-бомбардувальника Су-34. «Вони впали». Тихого вечора! Тримаємо стрій! Пам'ятаємо – добро перемагає! Слава Україні!», – йдеться у повідомленні.

Також ЗСУ знищили два російських «Тигри» і техніку на Чернігівщині.

Раніше, ЗСУ збили літак та крилату ракету, які летіли в бік Кривого Рогу.

Як повідомлялося, у порту міста Бердянськ, яке тимчасово окуповане ворогом, знищено великий десантний корабель «Орск» чорноморського флоту окупантів. Тим часом біля узбережжя Одеси вранці зафіксували маневри флоту російських окупантів, утім противник не ризикнув проводити спробу штурму.