Наслідки війни. Понад третина житлового фонду Маріуполя не підлягає відновленню – мер

У блокадному місті залишилося близько 200 тис. людей

Внаслідок російської збройної агресії 80% житлового фонду Маріуполя пошкоджено (всього у місті 2600 будинків). Про це зазначив міський голова Вадим Бойченко в інтерв’ю LB.

«У 60% житлового фонду – пряме влучання авіації, «градів», «смерчів». 30+% житлового фонду не підлягає відновленню», – заявив градоначальник.

За його словами, з 28 лютого Маріуполь нещадно розстрілюється із «градів», «смерчів», «ураганів», ракетами «Точка-У» та авіацією.

«Спочатку «ходило» два літаки і «вивантажувалися» (снарядами по місту – «Главком») кожні півгодини, потім почало «ходити» п'ять. З учорашньої доби вони ще чотири кораблі пригнали і почали стріляти містом», – розповів Бойченко.

Мер зауважив, що у людей з’являється паніка, вони не розуміють, чому з ними таке відбувається, коли є міста, які звільнені без жодного пострілу. З'являється наратив «чому місто не здали». Це не тотальне, але такі питання є, і вони підігріваються із боку Росії, уточнив Вадим Бойченко.

Мер Маріуполя додав, що в блокадному місті залишилося близько 200 тис. людей. Натомість зуміли вибратися орієнтовно 290 тис. людей.

Як відомо, в Україні триває 29-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.