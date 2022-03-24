Україна переходить на літній час: яка різниця з країнами, що приймають наших біженців

Понад 3,6 млн українців залишили свої домівки, рятуючись від війни

Україна у ніч на 27 березня переходить на літній час. Стрілки годинника необхідно буде перевести у неділю о 3 годині ночі.

Через напад РФ на Україну, багато жителів нашої країни змушені були переїхали за кордон. Наразі відомо, що за межі нашої країни вже виїхало понад 3,6 мільйона українців. Більшість українців їдуть до країн ЄС. А у Євросоюзі існують одразу три часові пояси, відповідно, час в Україні та інших країнах відрізняється. Водночас їдуть українці не лише в ЄС, а й інші країни, різниця в часі з якими може бути ще більшою.

Якщо взяти за орієнтир 8 ранку 27 березня за Києвом, то отримаємо такий час у інших країнах:

Польща – 7:00

Словаччина – 7:00

Угорщина - 7:00

Молдова – 8:00

Чехія - 7:00

Румунія - 8:00

Естонія – 8:00

Ірландія – 6:00

Німеччина - 7:00

Іспанія - 7:00

Велика Британія – 6:00

США - 2:00 (Вашингтон)

Норвегія – 7:00

Японія – 14:00

Грузія – 9:00.

Як повідомлялося раніше, влада Євросоюзу не запроваджуватиме квоти для країн-учасниць на розподіл біженців з України. Про це сказала єврокомісар із внутрішніх справ Ілва Йоханссон. За її словами, у випадку з біженцями з України не застосовуватиметься механізм, який діяв для сирійців.

До слова, відомі українські євреї закликали уряд Ізраїлю скасувати додаткові обмеження на в'їзд українців.