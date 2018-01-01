Порошенко зустрівся з Тіллерсоном у Давосі

У Давосі відбулася протокольна зустріч Порошенка і Тіллерсона

Президент України Петро Порошенко в рамках участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі в п'ятницю зустрівся з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном. У п'ятницю ввечері ЗМІ продемонстрували кадри початку зустрічі без аудіосупроводу. Водночас офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає. Раніше в п'ятницю



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Петро Порошенко і Рекс Тіллерсон

У Давосі відбулася протокольна зустріч Порошенка і Тіллерсона

Президент України Петро Порошенко в рамках участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі в п'ятницю зустрівся з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном.

У п'ятницю ввечері ЗМІ продемонстрували кадри початку зустрічі без аудіосупроводу.

Водночас офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Раніше в п'ятницю повідомлялося, що Порошенко розповів про свої плани в інтерв'ю Bloomberg у Давосі. Зокрема, Він висловив сподівання, що в рамках Всесвітнього економічного форуму обговорить із лідерами США надання Україні оборонної зброї, а також можливість введення місії миротворців ООН на схід країни.

«Я думаю, я сподіваюся, що завтра (у п'ятницю, 26 січня - ІФ) у нас буде ця зустріч. Відбудеться зустріч з Рексом Тіллерсоном (державний секретар США - ІФ), ми обговорюватимемо різні питання співпраці зі Сполученими Штатами - економіка, безпека, зокрема поставки оборонної зброї, підтримка з боку США реформ в Україні. Також миротворців, яких має ввести Рада безпеки ООН на схід моєї країни, щоб зупинити вбивства українців Росією», - розповів він.

У повідомленні на сайті Bloomberg також зазначено, що П.Порошенко сказав про те, що в п'ятницю зустрінеться зі своїм американським колегою Дональдом Трампом, щоб обговорити економічну співпрацю і співпрацю в сфері безпеки, зокрема постачання оборонної зброї Україні.

Джерело: 112 Україна