Україна може піти на поступки МВФ щодо ціни на газ - Порошенко
- Сьогодні, 17:11
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Підвищення побутових цін на природний газ – одна з вимог МВФ для отримання Україною нового траншу
Президент України Петро Порошенко заявив, що уряд готовий врегулювати ціни на газ.
Про це президент України розказав у інтерв’ю Bloomberg у Давосі.
«Я знаю, що уряд готовий врегулювати ціни на газ», - сказав Порошенко, не повідомивши деталей.
Як відомо, підвищення побутових цін на природний газ – одна з вимог МВФ для отримання Україною нового траншу.
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман раніше цього місяця ще раз підтвердив, що не дозволить збільшити ціни на газ для домогосподарств.
Нагадаємо, президент Петро Порошенко очікує на транш МВФ у квітні, оскільки, за його словами, країна вже виконала 80% своїх зобов’язань.
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що Україна отримає наступний транш від Міжнародного валютного фонду у червні 2018 року.
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