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    Україна може піти на поступки МВФ щодо ціни на газ - Порошенко

    Підвищення побутових цін на природний газ – одна з вимог МВФ для отримання Україною нового траншу
    Президент України Петро Порошенко заявив, що уряд готовий врегулювати ціни на газ. Про це президент України розказав у інтерв’ю Bloomberg у Давосі. «Я знаю, що уряд готовий врегулювати ціни на газ», - сказав Порошенко, не повідомивши деталей. Як відомо, підвищення побутових цін на природний газ – одна з вимог
    • Сьогодні, 17:11
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    Петро Порошенко у Давосі&nbsp;
    Фото: AURORE BELOT/AFP/Getty Images
    Петро Порошенко у Давосі 

    Підвищення побутових цін на природний газ – одна з вимог МВФ для отримання Україною нового траншу

    Президент України Петро Порошенко заявив, що уряд готовий врегулювати ціни на газ.

    Про це президент України розказав у інтерв’ю Bloomberg у Давосі.

    «Я знаю, що уряд готовий врегулювати ціни на газ», - сказав Порошенко, не повідомивши деталей.

    Як відомо, підвищення побутових цін на природний газ – одна з вимог МВФ для отримання Україною нового траншу.

    Прем'єр-міністр Володимир Гройсман раніше цього місяця ще раз підтвердив, що не дозволить збільшити ціни на газ для домогосподарств.

    Нагадаємо, президент Петро Порошенко очікує на транш МВФ у квітні, оскільки, за його словами, країна вже виконала 80% своїх зобов’язань.

    Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що Україна отримає наступний транш від Міжнародного валютного фонду у червні 2018 року.

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