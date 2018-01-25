Україна може піти на поступки МВФ щодо ціни на газ - Порошенко

Підвищення побутових цін на природний газ – одна з вимог МВФ для отримання Україною нового траншу

Президент України Петро Порошенко заявив, що уряд готовий врегулювати ціни на газ. Про це президент України розказав у інтерв’ю Bloomberg у Давосі. «Я знаю, що уряд готовий врегулювати ціни на газ», - сказав Порошенко, не повідомивши деталей. Як відомо, підвищення побутових цін на природний газ – одна з вимог



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Фото: AURORE BELOT/AFP/Getty Images Петро Порошенко у Давосі

Підвищення побутових цін на природний газ – одна з вимог МВФ для отримання Україною нового траншу

Президент України Петро Порошенко заявив, що уряд готовий врегулювати ціни на газ.

Про це президент України розказав у інтерв’ю Bloomberg у Давосі.

«Я знаю, що уряд готовий врегулювати ціни на газ», - сказав Порошенко, не повідомивши деталей.

Як відомо, підвищення побутових цін на природний газ – одна з вимог МВФ для отримання Україною нового траншу.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман раніше цього місяця ще раз підтвердив, що не дозволить збільшити ціни на газ для домогосподарств.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко очікує на транш МВФ у квітні, оскільки, за його словами, країна вже виконала 80% своїх зобов’язань.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що Україна отримає наступний транш від Міжнародного валютного фонду у червні 2018 року.

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