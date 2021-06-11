Порошенко з волонтерами придбали повний комплекс оптичної розвідки

Команда Порошенка планує оснастити комплексом відеоспостереження ще одну військову бригаду

Десята окрема гірсько-штурмова бригада найближчими днями отримає повний комплекс оптичної розвідки і відеоспостереження. Про це повідомив п’ятий президент, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко. Він зазначив, що це дозволить завершити створення об’єднаного бригадного комплексу відеоспостереження.

«Тиждень тому ми поставили у 10-ку, у 108 батальйон комплект відеоспостереження для батальйону», – нагадав Петро Порошенко.

Він розповів, що тоді активісти ГО «Справа громад» спільно з українцями шляхом краудфандингу всього за два дні зібрали необхідні кошти й придбали вкрай важливе обладнання для українських військових. «Ви неймовірні, тому що ви зібрали повний обсяг коштів за два дні. Майже дві тисячі українців за два дні забезпечили батальйон системою відеоспостереження», – сказав він.

Петро Порошенко зазначив, що ініціатори запропонували окрім батальйонних комплексів встановити ще й бригадну систему, і об’єднати їх.

«Ми замахнулися ще далі і сказали, що ми створюємо абсолютно сучасний, НАТОвського стандарту комплекс для всієї бригади. Він був набагато дорожчий – більше 730 тисяч гривень. І тоді ми домовилися, що ви збираєте, і мій Фонд також до цього долучиться», – розповів Петро Порошенко.

П’ятий президент України повідомив, що як він і обіцяв, Фонд перерахував половину суми для закупівлі бригадного комплекту.

«Але сталося диво, бо сьогодні і ви вже зібрали вже більше 400 тисяч гривень», – зазначив Порошенко.

Лідер партії підкреслив, що все обладнання, яке передане у 10 ОГШБр, буде поставлено на озброєння і залишиться працювати у зоні проведення бойових дій після ротації підрозділів.

«Я хочу наголосити – в 10-у бригаду, а також для інших бригад, які будуть заміщувати 10-ку на дуже напруженій дільниці Зайцево – Шуми. Буде стояти система, яка буде рятувати життя наших воїнів і знищувати ворогів», – наголосив він.

«Це наша з вами спільна праця», – підкреслив Порошенко.

Він відзначив, що допомога армії на цьому не завершується: «Ще одна приємна новина – коли ми закінчимо постачання в 10-ку, ми беремо іншу бригаду. Найближчим часом ви почуєте, яку».

«І так само будемо захищати наших воїнів. Так само будемо боронити українську землю, як ми це робили в 2014, 2015 роках. Волонтери і добровольці в умовах не зовсім ефективних дій влади будуть робити свою справу разом», – сказав Порошенко.

Як відомо, 27 травня Петро Порошенко під час поїздки на Донеччину передав 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді комплект відеоспостереження.

«На кожному взводно-опорному пункті, на ротному опорному пункті виставляються різні види камер. Є і нічне бачення, є і дальність. Не будемо розкривати, на скільки кілометрів, але на багато кілометрів. Командир, починаючи від взводу і закінчуючи батальйоном, а ми і до бригади дійдемо, мають абсолютно цілісну картину. Вже не треба спостерігачу підніматися вгору. Не треба ставати мішенню для російських снайперів. Постійно йде цілодобова фіксація руху ворожих сил по той бік фронту», – пояснював Петро Порошенко.

Ще один комплект відеоспостереження та оптичної розвідки для батальйону 10 ОГШБр був придбаний на початку червня. Як розповів Петро Порошенко, активісти ГО «Справа громад» спільно з українцями шляхом краудфандингу всього за два дні зібрали кошти й придбали вкрай важливе обладнання для українських військових.