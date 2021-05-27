Порошенко привіз військовим на Донбас комплект камер спостереження

Петро Порошенко наголосив, що на цьому його команда справу не завершує, адже є ще інші батальйони та бригади

Комплект відеоспостереження п'ятий президент передав Десятій окремій гірсько-штурмовій бригаді

П’ятий президент, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко під час поїздки на Донеччину побував у Десятій окремій штурмовій бригаді і передав бійцям 108-го батальйону комплект відеоспостереження.

У комплекті – камери спостереження для 9 взводних опорних пунктів, які будуть об’єднані в єдину мережу, інформація буде також надходити і на ротний опорний пункт, і в штаб батальйону. За словами військових, це дає змогу чітко контролювати переміщення ворога і посилює безпеку бійців на лінії фронту.

«На кожному взводно-опорному пункті, на ротному опорному пункті виставляються різні види камер. Є і нічне бачення, є і дальність. Не будемо розкривати, на скільки кілометрів, але на багато кілометрів. Командир, починаючи від взводу і закінчуючи батальйоном, а ми і до бригади дійдемо, мають абсолютно цілісну картину. Вже не треба спостерігачу підніматися вгору. Не треба ставати мішенню для російських снайперів. Постійно йде цілодобова фіксація руху ворожих сил по той бік фронту», – пояснює Петро Порошенко.

«Ми цим, по-перше, рятуємо життя наших воїнів, укріплюємо оборону і робимо найсучасніше обладнання. яким підвищується ефективність бойових дій українських військ. Ми чекаємо, що також будуть украплені антидроновими засобами радіоелектронної боротьби. Мені надзвичайно приємно, що повний комплект обладнання сьогодні ми маємо можливість передати у батальйон 10-ки», – наголосив політик.

Порошенко додав, що на цьому його команда справу не завершує. Адже є ще інші батальйони, інші бригади.

«І ми з сьогоднішнього дня – і «Справа громад», і наші ветерани починають краудфандинг, і ми збираємо гроші для того, щоб наступного разу ми приїхали з новою допомогою для українських Збройних Сил», – повідомив п’ятий президент.

«Дякую за підтримку. Для нас це дуже важливо, що сучасні технології ми впроваджуємо саме тут, і перш за все це йде на користь наших військовослужбовців. Ми за допомогою цих технологій збережемо життя і здоров’я наших військовослужбовців, здоровими і цілим повернемо їх до їхніх родин, батьків, дружин, дітей. Це найголовніше. І успішно виконаємо будь-які поставлені перед нами завдання», – говорить командир батальйону, капітан Володимир Болехан.

Порошенко також вшанував пам’ять загиблого бійця 108-го батальйону Олексія Мамчія, поклавши квіти на місці його загибелі. «Ми поклали квіти зараз біля місця, де загинув півтора місяці тому наш боєць. Капітан також був поранений, але в строю, у бою. І я від імені всіх українців, які піклуються зараз про армію, бажаю вам перемоги, твердості. З великою вдячністю за ту величезну роботу, яку ви робите», – говорить лідер «Європейської солідарності».

Петро Порошенко побував на контрольно-спостережних пунктах 108-го та 109-го батальйонів 10-ї ОГШБ і поспілкувався з військовими.

Нагадаємо, що перед цим Порошенко привіз кисневі концентратори у лікарню Торецька.