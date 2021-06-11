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    «Слуга народу» і «Євросолідарність» ділять перше-друге місце в нових рейтингах партій – КМІС

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    «Слуга народу» і «Євросолідарність» ділять перше-друге місце в нових рейтингах партій – КМІС
    Фото: з відкритих джерел

    На виборах президента, якби вони відбувалися на початку червня найбільшу підтримку отримав би Зеленський

    Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися на початку червня, то найбільшу підтримку населення мали б партії «Слуга народу» та «Європейська солідарність». Такі дані опитування, яке провів київський міжнародний інститут соціології.

    «Станом на 1-7 червня відносно найбільшу підтримку мають партії «Слуга народу», яку підтримали 14,2% серед усіх респондентів і 20,3% серед тих, хто збирається голосувати і визначився зі своїм вибором, а також «Європейська солідарність», яку підтримують 12,9% серед усіх респондентів і 18,5% серед тих, хто визначився з вибором. Різниця в підтримці цих партій – у межах статистичної похибки, тобто формально за результатами опитування ці партії з приблизно однаковою підтримкою «ділять» перше-друге місце. Третє-четверте місця ділять «Батьківщина» (8,4% і 12%) та «ОПЗЖ» (8,3% і 11,9%) (різниця в підтримці цих двох партій – у межах статистичної похибки). Подолала б прохідний бар’єр також партія «Сила і Честь» (5,1% і 7,2%). Підтримка інших партій нижче прохідного бар’єру, хоча відносно наближені до нього «Українська стратегія Гройсмана» (3% і 4,2%), «Опозиційний блок» (лідерами зазначалися Є. Мураєв і В. Новинський) (3% і 4,2%) та Радикальна партія (2,9% і 4,2%)»,йдеться у звіті КМІС.

    Що ж до президентських преференцій, то найбільшу підтримку у населення отримав би діючий президент Володимир Зеленський та п’ятий президент Петро Порошенко.

    «На виборах президента, якби вони відбувалися на початку червня і якби в них брали зазначені кандидати, найбільшу підтримку отримав би В. Зеленський – 23% серед усіх респондентів і 30,6% серед тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором. На другому місці – П. Порошенко, якого підтримали б 13% серед усіх респондентів і 17,4% серед тих, хто визначився. Далі йдуть Ю. Тимошенко (відповідно, 9,5% і 12,7%), Ю. Бойко (8% і 10,6%) і І. Смешко (6,1% і 8,1%). Підтримка інших кандидатів нижче», – зазначається у повідомленні.

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    Теги: Петро Порошенко Батьківщина Європейська солідарність соцопитування Опозиційний блок вибори партії Радикальна партія Володимир Зеленський президент населення
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    «Слуга народу» і «Євросолідарність» ділять перше-друге місце в нових рейтингах партій – КМІС