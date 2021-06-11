«Слуга народу» і «Євросолідарність» ділять перше-друге місце в нових рейтингах партій – КМІС

На виборах президента, якби вони відбувалися на початку червня найбільшу підтримку отримав би Зеленський

Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися на початку червня, то найбільшу підтримку населення мали б партії «Слуга народу» та «Європейська солідарність». Такі дані опитування, яке провів київський міжнародний інститут соціології.

«Станом на 1-7 червня відносно найбільшу підтримку мають партії «Слуга народу», яку підтримали 14,2% серед усіх респондентів і 20,3% серед тих, хто збирається голосувати і визначився зі своїм вибором, а також «Європейська солідарність», яку підтримують 12,9% серед усіх респондентів і 18,5% серед тих, хто визначився з вибором. Різниця в підтримці цих партій – у межах статистичної похибки, тобто формально за результатами опитування ці партії з приблизно однаковою підтримкою «ділять» перше-друге місце. Третє-четверте місця ділять «Батьківщина» (8,4% і 12%) та «ОПЗЖ» (8,3% і 11,9%) (різниця в підтримці цих двох партій – у межах статистичної похибки). Подолала б прохідний бар’єр також партія «Сила і Честь» (5,1% і 7,2%). Підтримка інших партій нижче прохідного бар’єру, хоча відносно наближені до нього «Українська стратегія Гройсмана» (3% і 4,2%), «Опозиційний блок» (лідерами зазначалися Є. Мураєв і В. Новинський) (3% і 4,2%) та Радикальна партія (2,9% і 4,2%)»,йдеться у звіті КМІС.

Що ж до президентських преференцій, то найбільшу підтримку у населення отримав би діючий президент Володимир Зеленський та п’ятий президент Петро Порошенко.

«На виборах президента, якби вони відбувалися на початку червня і якби в них брали зазначені кандидати, найбільшу підтримку отримав би В. Зеленський – 23% серед усіх респондентів і 30,6% серед тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором. На другому місці – П. Порошенко, якого підтримали б 13% серед усіх респондентів і 17,4% серед тих, хто визначився. Далі йдуть Ю. Тимошенко (відповідно, 9,5% і 12,7%), Ю. Бойко (8% і 10,6%) і І. Смешко (6,1% і 8,1%). Підтримка інших кандидатів нижче», – зазначається у повідомленні.

Читайте також: Хто може стати наступним президентом та які партії проходять до Ради