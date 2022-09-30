Головна Новини
search button user button menu button

Порошенко закликав владу подати заявку від України на вступ до НАТО

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Порошенко закликав владу подати заявку від України на вступ до НАТО
Петро Порошенко
фото: Європейська солідарність

«Голосування за вступ України кожен член Альянсу має розглядати як гарантований захист своєї країни, Європи і світу»

Петро Порошенко закликав РНБО ухвалити рішення про заявку України на вступ до НАТО.

«На сьогоднішньому засіданні РНБО варто ухвалити потужні історичні рішення, які змінять хід війни. По-перше, настав час офіційної заявки на негайний початок переговорів про вступ України до НАТО, рішення про яку має бути ухвалене на черговому чи позачерговому саміті Альянсу. Це дозволить зупинити початок третьої світової, на поріг якої поставив людство путін, і стане найефективнішим щепленням від російського ядерного шантажу», – вважає п’ятий президент.

«Голосування за вступ України кожен член Альянсу має розглядати як гарантований захист своєї країни, Європи і світу. Переговори про вступ мають розпочатися негайно. Саме цього я чекаю від сьогоднішньої пресконференції мого друга і друга України Єнса Столтенберга. І так як керівництво Євросоюзу зробило все для рішення про вступ України до ЄС, так само Єнс має стати криголамом, який торуватиме наш шлях до НАТО, щоб розпочати переговори вже і зараз», – зазначив Петро Порошенко.

«По-друге, саме час формально створити потужну глобальну антипутінську коаліцію, об’єднати зусилля демократичного альянсу і на всіх фронтах єдиним кулаком депутінізувати імперіалістичну росію та світ. Разом із героїзмом ЗСУ це гарантує нашу спільну перемогу над московськими варварами», – переконаний Порошенко.

Нагадаємо, раніше Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що війна в Україні наближається до поворотного моменту. «Нам потрібно як мінімум підготуватися до цієї зими, тому що немає жодних ознак того, що Росія відмовляється від своєї мети взяти під контроль Україну», – заявив Столтенберг.

Також Столтенберг повідомив, яку частину сухопутних військ РФ задіяла в Україні

Нагадаємо, Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.

Теги: Петро Порошенко НАТО РНБО путін Україна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Cпівголови фракції «ЄС» Артур Герасимов та Ірина Геращенко
Партія Порошенка вимагає нової люстрації
28 вересня, 16:00
Генсек НАТО готує екстрене звернення
Генсек НАТО готує екстрене звернення
Сьогодні, 10:59
Сторони обмінялися думками щодо оперативної обстановки, подальших планів та потреб в озброєнні
Залужний зідзвонився з головнокомандувачем сил НАТО: про що говорили
Вчора, 19:35

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
97K
Путін анонсував нові конфлікти на території СНД
92K
Резніков розповів, чи буде в Україні додаткова мобілізація
86K
Саакашвілі несподівано звернувся до білоруського диктатора Лукашенка
49K
ЗСУ вдарили по п’ятьох ворожих командних пунктах – Генштаб
44K
Аналітики ISW оцінили ймовірність нападу Білорусі на Україну
44K
Як повалити Путіна? Що говорить наука

Новини

Порошенко закликав владу подати заявку від України на вступ до НАТО
Сьогодні, 13:16
ЗСУ вдарили по п’ятьох ворожих командних пунктах – Генштаб
Сьогодні, 07:19
П'ять хороших новин 29 вересня, які наближають перемогу
Вчора, 21:00
На Запоріжжі ЗСУ знищили три ворожі ракетних комплекси С-300
Вчора, 07:13
П'ять хороших новин 28 вересня, які наближають перемогу
28 вересня, 21:07
Партія Порошенка вимагає нової люстрації
28 вересня, 16:00

Прес-релізи

Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» збільшив частку держави в експорті електроенергії у Польщу до 50%
Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» збільшив частку держави в експорті електроенергії у Польщу до 50%
29 вересня, 18:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту