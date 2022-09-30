Порошенко закликав владу подати заявку від України на вступ до НАТО

«Голосування за вступ України кожен член Альянсу має розглядати як гарантований захист своєї країни, Європи і світу»

Петро Порошенко закликав РНБО ухвалити рішення про заявку України на вступ до НАТО.

«На сьогоднішньому засіданні РНБО варто ухвалити потужні історичні рішення, які змінять хід війни. По-перше, настав час офіційної заявки на негайний початок переговорів про вступ України до НАТО, рішення про яку має бути ухвалене на черговому чи позачерговому саміті Альянсу. Це дозволить зупинити початок третьої світової, на поріг якої поставив людство путін, і стане найефективнішим щепленням від російського ядерного шантажу», – вважає п’ятий президент.

«Голосування за вступ України кожен член Альянсу має розглядати як гарантований захист своєї країни, Європи і світу. Переговори про вступ мають розпочатися негайно. Саме цього я чекаю від сьогоднішньої пресконференції мого друга і друга України Єнса Столтенберга. І так як керівництво Євросоюзу зробило все для рішення про вступ України до ЄС, так само Єнс має стати криголамом, який торуватиме наш шлях до НАТО, щоб розпочати переговори вже і зараз», – зазначив Петро Порошенко.

«По-друге, саме час формально створити потужну глобальну антипутінську коаліцію, об’єднати зусилля демократичного альянсу і на всіх фронтах єдиним кулаком депутінізувати імперіалістичну росію та світ. Разом із героїзмом ЗСУ це гарантує нашу спільну перемогу над московськими варварами», – переконаний Порошенко.

Нагадаємо, раніше Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що війна в Україні наближається до поворотного моменту. «Нам потрібно як мінімум підготуватися до цієї зими, тому що немає жодних ознак того, що Росія відмовляється від своєї мети взяти під контроль Україну», – заявив Столтенберг.

Також Столтенберг повідомив, яку частину сухопутних військ РФ задіяла в Україні

Нагадаємо, Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.