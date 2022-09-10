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Столтенберг повідомив, яку частину сухопутних військ РФ задіяла в Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Столтенберг повідомив, яку частину сухопутних військ РФ задіяла в Україні
фото скріншот відео

Столтенберг: «Ми поповнюємо запаси, щоб мати можливість продовжувати надавати підтримку Україні»

Росія уже залучила до війни в Україні 80% своїх сухопутних військ. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Брюсселі.

«Зараз понад 80% сухопутних військ Росії залучені до війни в Україні. Тож, звичайно, те, що там відбувається, має значення для загальної здатності Росії становити будь-яку загрозу для будь-якої країни-члена НАТО. Отже, моє перше повідомлення членам Альянсу полягає в тому, що ми вітаємо безпрецедентну підтримку, ми закликаємо до ще більшої підтримки, і ми закликаємо їх глибше дослідити запаси, щоб продовжувати надавати Україні те, чого вона негайно потребує», – зазначив Столтенберг.

Генсек наголосив, що союзники мають бути готові до довготривалої перспективи і тому НАТО контактує з оборонно-промисловими комплексами країн-членів.

«Ми створили структури тут, в НАТО, щодо оборонного планування, можливостей, щоб гарантувати, що ми зараз нарощуємо виробництво, що ми поповнюємо запаси, щоб мати можливість продовжувати надавати підтримку Україні, але це не лише підтримка Україна – це також забезпечення того, щоб у нас була зброя, боєприпаси, засоби для нашого власного стримування та оборони», – сказав він.

Нагадаємо, раніше Єнс Столтенберг заявив, що війна в Україні наближається до поворотного моменту.Генсек звернувся до громадськості у західних країнах, аби там зберігали віру в зусилля України та інших країн. Столтенберг заявив, війна перебуває у критичній точці, оскільки РФ почала втрачати контроль над раніше окупованими територіями.

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Теги: Єнс Столтенберг НАТО війна росія

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