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Генсек НАТО готує екстрене звернення

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Генсек НАТО готує екстрене звернення
фото з відкритих джерел

Тема виступу не повідомляється

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг збирається провести сьогодні ввечері позапланову пресконференцію. Про це повідомляється на офіційній сторінці Альянсу.

Попередньо тема, на яку збирається говорити Столтенберг, не повідомляється. Зазначається, що захід транслюватиметься в прямому ефірі на сайті НАТО.

Раніше Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що війна в Україні наближається до поворотного моменту. «Нам потрібно як мінімум підготуватися до цієї зими, тому що немає жодних ознак того, що Росія відмовляється від своєї мети взяти під контроль Україну», – заявив Столтенберг.

Також Столтенберг повідомив, яку частину сухопутних військ РФ задіяла в Україні

Нагадаємо, Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.

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Теги: НАТО росія війна

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