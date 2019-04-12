Порошенко домовився щодо великоднього припинення вогню на Донбасі



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Президент Петро Порошенко 12 квітня прибув до Берліна

«Вдячний Ангелі Меркель, що в процесі сьогоднішнього обговорення ми підтримали великоднє припинення вогню», - заявив президент Порошенко

Президент Петро Порошенко, який 12 квітня прибув до Берліна, повідомив, що домовлено про великоднє припинення вогню на Донбасі з 18 квітня.

Про це він сказав на прес-конференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель для представників ЗМІ.

«Вдячний Ангелі Меркель, що в процесі сьогоднішнього обговорення ми підтримали великоднє припинення вогню, яке увійде в силу 18 квітня, за умови забезпечення його виконання з боку РФ», - заявив Порошенко.

Також президент подякував уряду ФРН за можливість довготривалого лікування поранених військових у клініках Німецького бундесверу.

«Цього тижня у Берліні перебуває група українських військовослужбовців на щорічному семінарі, що є черговим доказом поглиблення нашої співпраці в оборонній сфері», - сказав Порошенко.

Як відомо, після зустрічі з Меркель у Берліні Порошенко полетить до Парижа для зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Раніше у Єлисейському палаці підтвердили, що президент Франції Еммануель Макрон у п’ятницю, 12 квітня, прийме у себе обох кандидатів у президенти України - чинного главу держави Петра Порошенка та шоумена Володимира Зеленського.