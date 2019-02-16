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    Порошенко заявив, що Україна буде продовжувати співпрацю з Британією після Brexit

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    Порошенко заявив, що Україна буде продовжувати співпрацю з Британією після Brexit

    Співпраця продовжуватиметься на взаємовигідних умовах

    Президент України Петро Порошенко під час Мюнхенської конференції з безпеки обговорив з головним представником Європейської комісії, керівником робочої групи з питань переговорів з Британією Мішелем Барньє розвиток співробітництва між Україною та ЄС в контексті Brexit.

    Про це повідомляє прес-служба глави держави.

    Порошенко зазначив, що ЄС і Британія є надійними партнерами України, і співробітництво між сторонами буде тривати і розвиватися на взаємовигідних умовах.

    Також президент поінформував Барньє про розвиток ситуації на Донбасі і невиконання РФ мінських домовленостей, а також закликав його підтримати введення нового «азовського пакету» санкцій ЄС проти РФ.

    Крім того, лідер України підкреслив, що закріплення в Конституції стратегічного курсу на набуття повноправного членства України в ЄС і НАТО є визначним моментом в історії всієї Європи.

    Барньє вітав це рішення України і відзначив готовність підтримувати Україну.

    ЄС Brexit президент
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