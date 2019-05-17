Порошенко звільнив двох своїх радників



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П'ятий президент України Петро Порошенко

Ще один радник - Юрій Бірюков - написав заяву про звільнення

Президент України Петро Порошенко підписав укази про звільнення двох своїх радників. Про це повідомляє прес-служба Адміністрації президента.

Зазначимо, відповідні укази були оприлюднені ввечері 17 травня.

В указі президента №243/2019 йдеться про звільнення Павленка Ростислава Миколайовича від виконання обов'язків Радника президента України (поза штатом). А указом №246/2019 президент звільнив Березенка Сергія Івановича від виконання обов'язків Радника президента України (поза штатом).

Ще один радник президента України Петра Порошенка Юрій Бірюков написав заяву про відставку.

Заяву про відставку Юрій Бірюков оприлюднив у Facebook.

«Побуду в тренді. Тим більше, що така гідна компанія», - написав він.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що перший заступник глави Служби безпеки України та начальник Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ Павло Демчина подав у відставку.

Крім того, 17 травня секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Турчинов подав у відставку. Причиною відставки він назвав припинення повноважень президента Петра Порошенка.

Також міністр закордонних справ України Павло Клімкін оголосив про свою відставку. Він зазначив, що написав заяву про відставку, а в понеділок, 20 травня, в день інавгурації Володимира Зеленського направить його Верховній раді і новому президентові.