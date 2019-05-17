Глава МЗС Клімкін написав заяву про відставку



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Павло Клімкін очолював МЗС з 19 червня 2014 року

Міністр збирається балотуватись у парламент

Міністр закордонних справ Павло Клімкін написав заяву про відставку.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Щойно я написав заяву про відставку. В понеділок, в день інаугурації, направлю її до Верховної Ради і до нового президента», - сказав Клімкін.

Посадовець заявив, що збирається балотуватись до Верховної Ради.

«У мене є дуже багато різних ідей, я сподіваюся їх реалізувати, тому я іду вперед, іду в політику. Іду до Верховної Ради України, звичайно, з командою, з якою я поділяю цінності, припципи, емоції і бачення, як іти далі», – розповів міністр.

Також нагадаємо, що сьогодні, 17 травня, Порошенко звільнив свого радника Медведєва.

Нагадаємо, сьогодні, 17 травня, Адміністрацію президента залишають всі члени команди Петра Порошенка, включно з прес-секретарем Святославом Цеголком, заступником голови АП Костянтином Єлісєєвим, Віталієм Ковальчуком, главою АП Ігорем Райніним.

Як повідомлялось, сьогодні, 17 травня, перший заступник голови Адміністрації президента і голова виборчого штабу Петра Порошенка під час президентської кампанії Віталій Ковальчук подав у відставку.

Нардеп Ірина Луценко також заявила, що йде з посади представника президента Петра Порошенка у Верховній Раді.

Нагадаємо, Петро Порошенко підписав указ про звільнення Костянтина Єлісєєва з посади заступника глави Адміністрації президента.

16 травня представник гуманітарної підгрупи контактної групи по врегулюванню конфлікту в Донбасі Ірина Геращенко написала заяву про припинення своєї діяльності в рамках мінських переговорів.