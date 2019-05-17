Турчинов підтвердив, що подав у відставку документ



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Олександр Турчинов написав заяву про відставку

Секретарем РНБО Турчинов став 15 січня 2015 року

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов подав заяву про відставку.

Про це повідомляється на сайті Турчинова.

«У зв’язку із припиненням повноважень президента України, який призначав мене на посаду, прошу розглянути питання щодо припинення відповідно до законодавства моїх повноважень як секретаря Ради національної безпеки і оборони України», - йдеться в заяві.

Водночас Турчинов підкреслив, що «враховуючи продовження збройної агресії Російської Федерації проти України, готовий безпосередньо на військовій службі у будь-якому військовому підрозділі або військовому формуванні і надалі захищати нашу країну».

Як повідомлялося, Турчинов був призначений на посаду секретаря РНБО в січні 2015 року.

До відома, голова МЗС Клімкін написав заяву про відставку.

Також нагадаємо, що сьогодні, 17 травня, Порошенко звільнив свого радника Медведєва.

Нагадаємо, сьогодні, 17 травня, Адміністрацію президента залишають всі члени команди Петра Порошенка, включно з прес-секретарем Святославом Цеголком, заступником голови АП Костянтином Єлісєєвим, Віталієм Ковальчуком, главою АП Ігорем Райніним.

Як повідомлялось, сьогодні, 17 травня, перший заступник голови Адміністрації президента і голова виборчого штабу Петра Порошенка під час президентської кампанії Віталій Ковальчук подав у відставку.

Нардеп Ірина Луценко також заявила, що йде з посади представника президента Петра Порошенка у Верховній Раді.

Нагадаємо, Петро Порошенко підписав указ про звільнення Костянтина Єлісєєва з посади заступника глави Адміністрації президента.

16 травня представник гуманітарної підгрупи контактної групи по врегулюванню конфлікту в Донбасі Ірина Геращенко написала заяву про припинення своєї діяльності в рамках мінських переговорів.