Порошенко звільнив свого радника Медведєва



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Олег Медведєвбув позаштатним радником Порошенка з липня 2017 року

Президент Порошенко нагородив Олега Медведєва орденом «За заслуги» III ступеня

Президент Петро Порошенко звільнив Олега Медведєва від виконання обов'язків позаштатного радника Президента. Про це йдеться в указі №185 від 3 травня.

Порошенко призначив Медведєва своїм позаштатним радником у липні 2017 року.

Під час кампанії з виборів президента Медведєв був спікером штабу Порошенка.

Зазначимо, що указом №188 від 4 травня Порошенко нагородив Медведєва орденом «За заслуги» III ступеня.

Як повідомлялось, тим же указом Порошенко нагородив орденом «За заслуги» ІІІ ступеня прес-секретаря президента України Святослава Цеголка.

Нагадаємо, 9 травня президент України Петро Порошенко присвоїв главі Служби безпеки України Василю Грицаку звання Герой України.

Нагадаємо, сьогодні, 17 травня, Адміністрацію президента залишають всі члени команди Петра Порошенка, включно з прес-секретарем Святославом Цеголко, заступником голови АП Костянтином Єлісєєвим, Віталієм Ковальчуком, главою АП Ігорем Райніним.

Як повідомлялось, сьогодні, 17 травня, перший заступник голови Адміністрації президента і голова виборчого штабу Петра Порошенка під час президентської кампанії Віталій Ковальчук подав у відставку.

Нардеп Ірина Луценко також заявила, що йде з посади представника президента Петра Порошенка у Верховній Раді.

Нагадаємо, 16 травня ЗМІ з посиланням на джерела в адміністрації президента повідомили, що заступник голови АП Костянтин Єлісєєв, який займався зовнішньою політикою, подав у відставку.

У той же день представник гуманітарної підгрупи контактної групи по врегулюванню конфлікту в Донбасі Ірина Геращенко написала заяву про припинення своєї діяльності в рамках мінських переговорів.