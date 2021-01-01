Португалія розпочала головування у Раді ЄС

Португалія четвертий раз головує у Раді ЄС

Головування Португалії продовжиться пів року

Португалія з п'ятниці, 1 січня, розпочала головування у Раді Європейського Союзу. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Зазначається, що головування Португалії продовжиться пів року і пройде під гаслом «Час діяти: за справедливе, зелене та цифрове відновлення».

Головним завданням лівоцентристського уряду у Лісабоні під час головування буде координація надання допомоги в рамках ухваленого в ЄС пакету обсягом у 750 млрд євро, які мають бути спрямовані на подолання кризи, спричиненої пандемією коронавірусної інфекції.

«Це ─ честь та величезна відповідальність для Португалії, перебрати естафету від Німеччини та канцлерки Анґели Меркель», ─ написав у Twitter голова уряду Португалії, соціаліст Антоніу Кошта.

Зазначається, що Німеччина під час свого головування сприяла ухваленню пакета допомоги. Як зазначив Антоніу Кошта у статті для видання Expresso, «наступний етап є не менш складним».

За його словами, йдеться про реалізацію кампанії з вакцинації в ЄС, а також втілення планів окремих держав блоку щодо відновлення економіки.

«Нагорі порядку денного головування Португалії перебуватимуть і соціальні питання. У травні у Порту запланований відповідний саміт ЄС, на якому глави держав та урядів блоку мають зробити висновки з пандемії Covid-19 та розширити соціальні права європейців. Ще одним з пріоритетів свого головування уряд у Лісабоні визначив відносини ЄС з Африкою», ─ йдеться у повідомленні.

До відома, Португалія вже вчетверте головуватиме в Раді ЄС. Головування в Раді ЄС відбувається на ротаційній основі ─ кожні пів року одна з 27 держав Європейського Союзу передає цю естафету наступниці. Так, перед Німеччиною Раду ЄС очолювала Хорватія, з 1 липня 2021 року ці повноваження перейдуть до Словенії. Країна, яка очолює Раду ЄС, головує на засіданнях міністрів країн блоку.