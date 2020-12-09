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    Очільниця прикордонної служби Португалії пішла у відставку через смерть українця

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    Вбивство українця змусило голову прикордонної служби Португалії піти у відставку - Очільниця прикордонної служби Португалії пішла у відставку через смерть українця
    Вбивство українця змусило голову прикордонної служби Португалії піти у відставку
    Фото з відкритих джерел

    Смерть українця викликала скандал у Португалії

    Глава Португальської прикордонної служби (SEF) Кріштіна Гатоес (Cristina Gatões) подала у відставку після скандалу, який почався після того, як у слідчому ізоляторі аеропорту Лісабона помер українець, який намагався потрапити в країну без дійсної візи, пише Reuters.

    40-річний Ігор Гоменюк помер у березні в ізоляторі SEF. В установу він був доставлений прикордонниками після того, як відмовився сісти на рейс із країни.

    Гоменюк помер після того, як його телескопічними палицями побили троє співробітників імміграційної служби. У вересні прокуратура звинуватила офіцерів у вбивстві.

    40-річний Ігор Гоменюк помер у березні в ізоляторі SEF
    40-річний Ігор Гоменюк помер у березні в ізоляторі SEF

    Смерть українця викликала скандал у Португалії. У понеділок, 7 грудня, він знову відновився після появи непідтверджених повідомлень про плани SEF встановити «кнопки тривоги» в місцях тримання під вартою. Правозахисники назвали це неадекватною реакцією на інцидент.

    У Міністерстві внутрішніх справ, яке курує SEF, заявили, що Гатоес подала у відставку в рамках плану реструктуризації, щоб розділити поліцейські та адміністративні функції в роботі з іммігрантами та туристами.

    В SEF наразі не відповіли, чи відставка Гатоеш пов’язана зі скандалом довкола смерті українця. В МВС від подальших коментарів відмовилися.

    Представник португальської Amnesty International Педро Нето зазначив, що інцидент з громадянином України - не поодинокий випадок, і раніше також траплялися ситуації неналежного поводження з іноземцями, що прибувають до Португалії. На його думку, для вирішення питання потрібно краще дбати про підготовку співробітників прикордонної служби.

     

    Теги: прикордонники прокуратура правозахисники відставка смерть Португалія українці скандал
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