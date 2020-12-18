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    У світі

    Португалія на Новий рік вводить комендантську годину

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    На Різдво буде дозволено святкувати навіть у муніципалітетах з дуже високим ризиком зараження. - Португалія на Новий рік вводить комендантську годину
    На Різдво буде дозволено святкувати навіть у муніципалітетах з дуже високим ризиком зараження.
    Фото з відкритих джерел

    Обмеження буде діяти з 23:00 31 грудня до 6:00 1 січня

    Прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта заявив, що у новорічну ніч у країні запровадять комендантську годину. Про це повідомляє Publico.

    Як повідомляється, головним нововведенням на національному рівні є те, що буде введена заборона на пересування по дорогах загального користування 1, 2 та 3 січня. Це позбавить людей можливості святкувати Новий рік поза домом.

    У новорічний період заборона на пересування між муніципалітетами по всій країні зберігається у період з 31 грудня по 4 січня, а режим надзвичайного стану діятиме з 23 грудня по 7 січня.

    Зазначається, що на Різдво буде дозволено святкувати навіть у муніципалітетах з дуже високим ризиком зараження.

    Нагадаємо, що на початку листопада, Португалія запроваджує комендантську годину через коронавірус.

    Крім того, прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта пішов на самоізоляцію через президента Франції Макрона, який захворів на коронавірус.

    Теги: Португалія карантин коронавірус комендантська година
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