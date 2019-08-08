Португалію масово атакують туристи. Екологи б’ють на сполох



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Туристична індустрія Португалії процвітає

Щороку Португалія ставить нові рекорди туризму

Туристична індустрія Португалії процвітає: понад 30 мільйонів туристів прилетіли до Лісабона в 2018-му році - чималий приріст (на 81 відсотків) за минулі п'ять років.

У 2019 році щонайменше 600 тисяч відпочивальників прийме нещодавно побудований порт круїзних кораблів Лісабона. Щороку тут уже пришвартовуються 300 океанських лайнерів. Цей стабільний туристичний бум приносить не тільки багато грошей, але і спричиняє чималі екологічні проблеми, які ніхто не хоче вирішувати. «Наприклад, на відміну від Франкфурта-на-Майні, у Лісабоні дозволені нічні перельоти. А тих незначних обмежень, накладених через велику кількість нічних рейсів, ніхто не дотримується» - пояснює Франсіско Феррейра з екологічної організації Zero.

За підрахунками активістів, зокрема, показники шуму значно перевищують норму: вночі зафіксовано 66,2 децибел замість дозволених 50, удень 74 децибел замість допустимих 65. Висновки катастрофічні. Посеред міста, у житловому районі, на околиці якого розташований університет Лісабона, «під час приземлення літаки гримлять на висоті лише 100 метрів над дахами житлових будинків. У сезон відпусток мешканці не мають жодної спокійної хвилини!», - каже Феррейра. І це вже не кажучи про пил і вихлопні гази.

Ненабагато здоровіше живуть мешканці Лісабона на іншому кінці міста біля ріки Тежу. Два роки тому там побудували сучасний термінал для круїзних лайнерів вартістю понад 50 мільйонів євро. Відтоді рівень забруднення довкілля, за даними еко-активістів організації Zero, теж надзвичайно високий.

Порт Лісабона шостий у рейтингу найбільш забруднених портів Європи за кількістю шкілдивих викидів сірчастого газу та дрібного пилу. Круїзні лайнери, яких через туристичний бум ставатиме дедалі більше, вже зараз викидають у повітря на 86 відсотків більше вихлопних газів, ніж увесь автомобільний транспорт країни. «Лісабон вже обігнав Барселону за популярністю подорожей круїзними лайнерами. Коли корабель заходить у гавань, у старому місті стає занадто шумно, а повітря - надміру забрудненим», - констатує Феррейра.

Крім того, на відміну від багатьох портів, у Лісабоні круїзні лайнери не можуть підключитися до громадської електромережі, щоб зменшити шум та кількість викидів. Їм лише рекомендують під час роботи спалювати менше шкідливого дизельного палива.

Станції для вимірювання рівня шкідливих викидів мають встановити лише за вказівкою та фінансування ЄС. Хоча вже зараз у порт майже щодня заходить новий корабель, державна та міська влада й надалі цілеспрямовано борються за нові круїзні лайнери.

З аеропортом ситуація ще драматичніша: він не тільки розташований майже посеред міста, а й настільки перевантажений, що буквально тріщить по швах. Гул літаків чутно протягом усього дня. За планами, у майбутньому він має приймати ще більше гостей. Невдовзі літаки з туристами на борту приземлятимуться щохвилини. «Часто за ніч злітає і приземляється 30 літаків попри офіційно дозволені 26 рейсів. Ми отримуємо дедалі більше скарг», - каже Феррейра.

Другий аеропорт у португальській столиці планують побудувати на околиці пташиного заповіднику біля річки Тежу. «Представлене владою екологічне дослідження не містить жодної альтернативи для розміщення аеропорту», - критикує активіст Феррейра.

Спорудження додаткового аеропорту, на якому наполягає уряд, коштуватиме на 50 мільйонів євро менше зведення нового великого аеропорту. Хоча дослідження виявило cуттєві проблеми - передусім, шумове забруднення, від якого страждатимуть мешканці сусідніх міст - воно підтверджує доцільність будівництва аеропорту.

Джерело: Deutsche Welle