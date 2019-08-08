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    У Скадовську хочуть відновити поромне сполучення з Туреччиною

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    Пором, що ходив на Скадовськ, працює на лінії Зонгулдак-Чорноморськ - У Скадовську хочуть відновити поромне сполучення з Туреччиною
    Пором, що ходив на Скадовськ, працює на лінії Зонгулдак-Чорноморськ

    Поромне сполучення між Скадовськом та Зонгулдаком було припинене у лютому 2014 року

    Херсонщині необхідно найближчим часом відновити поромне сполучення з Туреччиною.

    Про це у четвер під час відвідування Скадовського морського порту заявив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.

    «Докладемо зусиль, щоб цієї осені ми могли відновити поромне сполучення з Туреччиною», - зазначив Гусєв.

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    Скадовський порт готовий приймати судна з осадкою до 5 метрів, зазначив в.о. директора порту Олександр Литвиненко. Проте наразі виникла проблема з поромами, що мають таку осадку.

    «На жаль, багато поромів, які мають таку осадку, вони були в Криму, нині анексованому... Але ми ведемо перемовини з грецькою компанією і я доповім в робочому порядку, які потенційні інвестори залучені, з ким саме ведуться перемовини», - зазначив Литвиненко.

    Поромне сполучення між Скадовськом та Зонгулдаком було припинене у лютому 2014 року.

    20 жовтня 2016 року Скадовський морський торговельний порт після тривалої перерви прийняв з турецького порту Зонгулдак пором (типу Ro-Ro Cargo) із завантаженими товаром фурами.

    У червні 2017 року повідомлялось про те, що у порту проводяться днопоглиблювальні роботи, бо через недостатні глибини у Скадовському морському торговельному порту не можна було проводити перевалку вантажів.

    Джерело: Укрінформ

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    Туреччина Херсонщина корабель порт Юрій Гусєв
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