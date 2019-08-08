У Скадовську хочуть відновити поромне сполучення з Туреччиною



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Пором, що ходив на Скадовськ, працює на лінії Зонгулдак-Чорноморськ

Поромне сполучення між Скадовськом та Зонгулдаком було припинене у лютому 2014 року

Херсонщині необхідно найближчим часом відновити поромне сполучення з Туреччиною.

Про це у четвер під час відвідування Скадовського морського порту заявив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.

«Докладемо зусиль, щоб цієї осені ми могли відновити поромне сполучення з Туреччиною», - зазначив Гусєв.

Скадовський порт готовий приймати судна з осадкою до 5 метрів, зазначив в.о. директора порту Олександр Литвиненко. Проте наразі виникла проблема з поромами, що мають таку осадку.

«На жаль, багато поромів, які мають таку осадку, вони були в Криму, нині анексованому... Але ми ведемо перемовини з грецькою компанією і я доповім в робочому порядку, які потенційні інвестори залучені, з ким саме ведуться перемовини», - зазначив Литвиненко.

Поромне сполучення між Скадовськом та Зонгулдаком було припинене у лютому 2014 року.

20 жовтня 2016 року Скадовський морський торговельний порт після тривалої перерви прийняв з турецького порту Зонгулдак пором (типу Ro-Ro Cargo) із завантаженими товаром фурами.

У червні 2017 року повідомлялось про те, що у порту проводяться днопоглиблювальні роботи, бо через недостатні глибини у Скадовському морському торговельному порту не можна було проводити перевалку вантажів.

Джерело: Укрінформ