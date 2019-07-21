Масштабні пожежі на сході Португалії: постраждали 20 людей



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За даними місцевої влади, в результаті пожеж постраждали вісім пожежних і 12 цивільних, один із них - у лікарні

Пожежі спалахнули в суботу за 200 км на північний схід від столиці Лісабона

У східній Португалії понад 1000 пожежників борються з вогнем через який вже постраждали щонайменше дев'ять осіб.

Про це повідомляє видання Expresso.

Зазначається, що пожежі спалахнули в суботу за 200 км на північний схід від столиці Лісабона в районі Каштелу-Бранку.

«До гасіння пожеж залучили 1100 рятувальників, 360 одиниць техніки, 11 вертольотів і літаків. Військові допомагають ізолювати райони і чергують на під'їзних дорогах», йдеться у повідомленні.

За даними місцевої влади, в результаті пожеж постраждали вісім пожежних і 12 цивільних, один із них - у лікарні.

Сильні вітри ускладнюють боротьбу з полум'ям, але влада заявила, що сподівається незабаром взяти пожежі під контроль.

У неділю п'ять регіонів центральної та південної Португалії перебували в стані максимальної пожежної тривоги через суху погоду та вітер.

Нагадаємо, у 2017 році в цьому районі стався наймасштабніша пожежа в історії Португалії, в якій загинули близько 100 осіб.