«Порушує архітектуру». У Мінську поліція конфіскувала штори, які нагадують білоруський прапор



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У столиці Білорусі правоохоронцям не сподобалися патріотичні штори на вікнах квартир

Силовики розірвали тканину на вікнах, сказавши, що її конфіскують

Білоруська родина, яка мешкає у багатоповерхівці в Мінську, що на вулиці Орловській, два тижні тому вивісила штори, які нагадують біло-червоно-білий прапор.

У понеділок, 3 серпня, коли господиня оселі Дарія Бєлько перебувала вдома сама, двоє чоловіків без уніформи наполегливо постукали у двері. Дівчина злякалася і подзвонила чоловікові, який викликав поліцію, пише білоруське видання «Наша ніва».

«Поліцейські прийшли, подивилися запис домофона, сказали, що це їхні працівники. Уточнили, чи є у нас зброя. Отримавши негативну відповідь, вони попросили закрити вікна, сказавши, що деякі події відбуваються неподалік. Вони не бачили балкона», - каже Дар’я.

Перші двоє чоловіків без уніформи тим часом звернулися до голови будинкового товариства. Пізніше чоловік з Дарією поговорив з ними. Вони й наказали зняти прапор з балкона. Господар оселі тоді запитав: «Навіщо мені знімати штору?» Йому відповіли, що була скарга від жителя, якому це не сподобалося, а ввечері прийде дільничний офіцер для розслідування.

Але замість дільничного знову на порозі з’явились міліціонери у цивільному одязі.

«Вони показали посвідчення особи і попросили відкрити двері. Поводилися ввічливо, спитали, чи зніму я прапор сам, чи вони, бо ми порушуємо закон. Потім вони пішли і розірвали тканину, сказавши, що її конфіскують», - описує візит дівчина.

Поліцейські виправдали свої дії статтею 21.13 Адміністративного кодексу Білорусі (порушення архітектурного рішення фасаду будівлі). Вони пообіцяли повернути прапор пізніше, якщо буде складено звіт.

Це не перший випадок полювання на біло-червоно-білу символіку у Мінську, пише ЗМІ. Того ж дня у столиці Білорусі на вулиці Гая прапор навіть змогли зняти з балкону, поки хазяйки не була вдома.

У Білорусі триває виборча президентська кампанія. Самі вибори відбудуться 9 серпня. Кампанія супроводжується масовими акціями протесту і переслідуванням опозиційних кандидатів.