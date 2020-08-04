Білорусь розпочала термінову мобілізацію документ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Збройні сили Білорусі

Призивають на службу чоловіків у віці до 35 років, які раніше вже проходили службу

У Білорусі, де нещодавно затримали бойовиків ПВК «Вагнера», чоловіків почали викликати на 25-денну мобілізацію. Як повідомляє Telegram-канал WarGonzo, повістки від військкоматів отримали мешканці прикордонної з Росією Вітебської області.

Призивають на службу чоловіків у віці до 35 років, які раніше проходили службу в лавах ЗС РБ. Примітно, що вони повинні з'явитися в пункти збору 10 серпня, тобто на наступний день після голосування на президентських виборах.





Крім того, за даними джерел в білоруських силових структурах, призовників хочуть відправити на 25-денні збори у ті частини, де вони раніше проходили службу. Чи розгорнута мобілізація виключно в прикордонних з РФ регіонах країни або по всій республіці – поки невідомо.

Нагадаємо, президентські вибори в Білорусі пройдуть 9 серпня. До них допустили п'ять кандидатів. Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, буде обиратися на шостий строк поспіль. Передвиборна кампанія відзначена безпрецедентними вуличними виступами супротивників Лукашенко. В країні вже почалися масові акції, на яких затримують десятки людей.

Раніше стало відомо, що під Мінськом затримали понад 30 бойовиків іноземної приватної військової кампанії «Вагнер».

За інформацією правоохоронних органів Білорусі, понад 200 бойовиків прибули для дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії.

Як повідомлялося, 1 серпня у Білорусі взяли під варту 33 затриманих бойовиків «Вагнера».

До слова, Офіс генпрокурора оголосив підозру затриманим в Білорусі «вагнерівцям». Крім того, українське відомство звернулося до Генеральної прокуратури Білорусі з запитами про тимчасовий арешт затриманих бойовиків.

Раніше повідомлялося, що Білорусь просить Україну встановити причетність затриманих у Мінську до злочинів на Донбасі.

30 липня, СБУ повідомила, що Україна буде вимагати у Білорусі екстрадиції «вагнерівців».

Також через затримання «вагнерівців» Україна і Білорусь домовилися про посилення прикордонного режиму.

До відома, у Білорусі відкрили справу проти затриманих напередодні під Мінськом бойовиків «Вагнера», їх підозрюють у підготовці теракту.

Нагадаємо, що 29 липня президент Білорусі Олександр Лукашенко зібрав термінову нараду з членами Ради безпеки через затримання під Мінськом бойовиків російського угрупування «ПВК Вагнера». Він назвав це надзвичайною подією.

Тим часом РФ вимагає якнайшвидше звільнити заарештованих у Білорусі бойовиків приватної військової компанії «Вагнера». Москва заявляє, що затримання росіян не відповідає «духу братських союзницьких відносин».