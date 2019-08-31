Посадовці одеського СІЗО погоріли на хабарах: за вихід із карцера брали $2 тис.



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ДБР завершило досудове розслідування щодо посадовців слідчого ізолятору, підозрюваних у вимаганні коштів

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, завершили досудове розслідування щодо заступника начальника установи виконання покарань з оперативної роботи – начальника оперативного відділу державної установи «Одеській слідчий ізолятор» та старшого оперуповноваженого цієї установи, підозрюваних у вимаганні $2 тис. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Досудовим розслідуванням встановлено:

службові особи ДУ «Одеській слідчий ізолятор» вимагали 2000 доларів США від особи, що утримувалась в карцері ізолятора;

неправомірна вигода перераховувалася у гривневому еквіваленті на вказану підозрюваними банківську картку;

після отримання коштів особу мали перевести з карцеру до однієї із камер ізолятору та не погіршувати його умови тримання під вартою;

протягом 2018 року на цю картку загалом було переведено понад 2,3 млн грн.

Результат: досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні завершено.

Наразі триває ознайомлення підозрюваних з матеріалами досудового розслідування.

Кваліфікація: одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, за попередньою змовою групою осіб, неправомірної вигоди, за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

Процесуальне керівництво здійснює військова прокуратура Одеського гарнізону.

Санкція статті: у разі доведення вини, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, з конфіскацією майна.