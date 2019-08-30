СБУ і ДБР проводять обшуки у Аласанії



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Силовиків цікавить бухгалтерія Суспільного телеканалу

Державне бюро розслідувань у супроводі співробітників Служби безпеки України проводить обшуки в Національній суспільній телерадіокомпанії України та вдома в кількох її співробітників.

Цю інформацію журналістам підтвердила речниця СБУ Олена Гітлянська.

Обшуки відбуваються за шістьма адресами. «Детектор медіа» повідомляє, що обшуки відбуваються в тому числі вдома в голови правління НСТУ Зураба Аласанії.

В коментарі theБабелю голова правління НСТУ Зураб Аласанія підтвердив, що Державне бюро розслідувань дійсноп ровождить у нього обшуки — шукають документи та флешки.

Він зазначив, що ще не повністю ознайомився з постановою про обшук, але це пов'язано з діяльністю НСТУ

«Поки все проходить мирно і спокійно», — додав Аласанія.

Також відомо, що раніше ДБР проводило розслідування справ про можливі розтрати коштів НСТУ колишнім виконавчим директором НСТУ Олександром Лієвим. Пан Лієв сказав ЗМІ, що йому нічого не відомо про обшуки та кримінальне провадження, яке розслідує ДБР. За його словами, є старе кримінальне провадження, відкрите за заявою одного з народних депутатів з групи «Відродження». «Воно не закрите, але це повний брєд, воно висмоктане з пальця. Він скаржився, наприклад, що ми закупили техніку за завищеними цінами. Але все відбувалося за тендерами через Prozorro», - сказав пан Лієв.

Про обшуки в офісі НСТУ також повідомляє «Громадське». Відповідальний за безпеку в НСТУ Володимира Проценко повідомив, що в офіс НСТУ прийшли люди, які не представилися і не надали ухвали суду з дозволом на проведення слідчих дій. За його словами, люди прийшли в один з офісів бухгалтерії й намагаються витіснити працівників, нічого не пояснюючи.