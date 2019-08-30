В ОБСЄ відреагували на обшуки на Суспільному



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Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір закликав українську владу «утримуватися від тиску на незалежність суспільного мовника»

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір занепокоєний через обшуки в офісі Національної суспільної телерадіокомпанії України та у помешканні голови правління НСТУ Зураба Аласанії.

Про це він 30 серпня написав у Twitter.

«Я занепокоєний сьогоднішнім обшуком в офісі UA: Суспільне мовлення, а також в оселях медіаменеджерів компанії, у тому числі Зураба Аласанії. Я закликаю владу утримуватися від будь-якого тиску на незалежність суспільного мовника», – зазначив Дезір.

Нагадаємо, речниця СБУ Олена Гітлянська повідомила журналістам, що 30 серпня Державне бюро розслідувань у супроводі співробітників Служби безпеки проводить обшуки в Національній суспільній телерадіокомпанії України та вдома в кількох її співробітників.

Аласанія підтвердив, що Державне бюро розслідувань дійсно проводить у нього обшуки - шукають документи та флешки.

Також відомо, що раніше ДБР проводило розслідування справ про можливі розтрати коштів НСТУ колишнім виконавчим директором НСТУ Олександром Лієвим.