45 нардепів попросили КС перевірити закон про Державне бюро розслідувань



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Фото: 24tv.ua

До Конституційного Суду України надійшло конституційне подання 45 народних депутатів України

До Конституційного Суду України надійшло конституційне подання 45 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини першої, пункту 1 частини третьої статті 11, пунктів 1, 3 частини другої статті 23 Закону України «Про Державне бюро розслідувань» від 12 листопада 2015 року № 794-VIII. Про це йдеться у повідомленні відділу комунікацій Конституційного Суду України та правового моніторингу.

Текст конституційного подання розміщений на офіційному веб-сайті Конституційного Суду України у рубриці «На розгляді Суду».

Як повідомлялось, слідчі Державного бюро розслідувань за оперативного супроводу СБУ 23 та 27 серпня провели огляд Центру управління системою «Рада», на який надано дозвіл першим заступником Керівника Апарату Верховної Ради України.

Нагадаємо, 13 серпня Солом'янський районний суд Києва зобов'язав Національне антикорупційне бюро України відкрити кримінальне провадження проти директора Державного бюро розслідувань Романа Труби. Заявник вказав, що 23 липня через канцелярію НАБУ подав заяву про вчинення Трубою кримінального злочину, передбаченого статтею про невиконання судового рішення посадовою особою Кримінального кодексу. Йдеться про те, що директор ДБР всупереч ухваленим раніше рішенням суду не відкрив кримінальне провадження на вимогу заявника.