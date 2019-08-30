Посадовців Укрзалізниці викрили на хабарі в 200 тис. грн (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: vppdr.gp.gov.ua

Кошти призначалися за організацію підписання та видачу акту прийому, а також введення в експлуатацію збудованої селищним фермерським господарством під’їзної залізничної колії

У скоєнні корупційного злочину викрито посадових осіб регіональної філії «Одеська залізниця» АТ Укрзалізниця. Про це повідомили у пресслужбі військової прокуратури Південного регіону України.

«За процесуального керівництва Військової прокуратури Південного регіону України у кримінальному провадженні, спільно зі співробітниками слідчого управління ГУНП в Одеській області та УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України, на хабарництві викрито посадових осіб регіональної філії «Одеська залізниця» АТ Укрзалізниця», - йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, начальник служби колії разом із головним інженером служби колії, перебуваючи в Одесі, одержали від директора приватного товариства неправомірну вигоду в розмірі 200 тис. грн.

Вказані кошти призначалися за організацію підписання та видачу акту прийому, а також введення в експлуатацію збудованої селищним фермерським господарством під’їзної залізничної колії.

Після одержання хабара посадових осіб затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі тривають першочергові слідчі дії. Військова прокуратура готує затриманим повідомлення про підозру у вчиненні корупційного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (Одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням такої вигоди) КК України, та клопотання до суду про обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.