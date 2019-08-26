Стала відома кількість людей, які пройшли через табори «Л/ДНР»



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Головна військова прокуратура розслідує кримінальне провадження за фактами ведення агресивної війни та створення терористичної організації

Понад три тисячі осіб були незаконно позбавлені волі й утримувалися в спеціально створених таборах на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей.

Такі дані озвучила Головна військова прокуратура, повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу Печерського райсуду Києва від 4 липня.

Серед арештантів «Л/ДНР» переважали військовослужбовці Збройних Сил України та інших воєнізованих формувань і правоохоронних органів, цивільні особи, в тому числі журналісти, волонтери, місцеве цивільне населення.

Слідство стверджує, що майже всі полонені, у порушення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, підписаної від 04.11.1950, зазнавали жорстоких тортур, побиття, катувань. Зокрема, бранці утримувались у непридатних для цього приміщеннях, позбавлялись харчування, води, можливості для справляння фізіологічних потреб та необхідної медичної допомоги.

Наразі військова прокуратура продовжує розслідування за фактами розв’язання та ведення представниками влади Російської Федерації агресивної війни проти України з метою зміни меж її території, а також вчинення на території Донецької та Луганської областей членами терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР» широкомасштабних та систематичних порушень законів і звичаїв ведення війни (ч.ч. 1, 2 ст. 146; ч. 1 ст. 115; п. 1 ч.2 ст. 115; ч. 3 ст. 258; ч. 1 ст. 258-3; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437; ч.ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, що у 2018 році Верховний суд дозволив судити поплічників «ДНР» та «ЛНР» без визнання їх терористичними організаціями органами влади. Також у постанові суду наголошено, що обставина діяльності «Л/ДНР» як терористичних організацій підтверджується заявами Верховної Ради України та її зверненнями до міжнародних організацій, національних парламентів держав світу тощо.