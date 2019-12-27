Посадовцям «Ощадбанку» повідомили про підозру у привласненні 2,2 млн грн



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У результаті незаконних дій банкірів постраждало 72 особи — у переважній більшості це пенсіонери та діти з інвалідністю

Керуючий районним відділенням ймовірно у змові з провідним економістом протягом 2016-2018 років привласнювали кошти клієнтів банку

Прокуратура повідомила посадовцям «Ощадбанку» про підозру у привласненні вкладів пенсіонерів та дітей з інвалідністю на загальну суму 2,2 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Генеральної прокуратури України.

«За процесуального керівництва прокуратури Кіровоградської області керуючому відділенням та провідному економісту одного з відділень «Ощадбанку» повідомлено про підозру в організації злочинної схеми привласнення коштів з поточних та депозитних рахунків клієнтів (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 200 КК України)», — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, керуючий районним відділенням ймовірно у змові з провідним економістом протягом 2016-2018 років привласнювали кошти клієнтів банку, шляхом проведення безпідставних операцій, в тому числі безготівкового перерахування коштів з депозитних рахунків на підставні карткові рахунки за підробними документами.

«У результаті таких дій постраждало 72 особи — у переважній більшості це пенсіонери та діти з інвалідністю. Загальна сума привласнених за вказаною схемою коштів склала понад 2,2 млн грн», — додали у пресслужбі.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, нещодавно прокуратура завершила розслідування щодо розкрадання $20 млн «Ощадбанку».