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    Посадовцям «Ощадбанку» повідомили про підозру у привласненні 2,2 млн грн

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    У&nbsp;результаті незаконних дій банкірів постраждало 72&nbsp;особи&nbsp;&mdash; у&nbsp;переважній більшості це&nbsp;пенсіонери та&nbsp;діти з&nbsp;інвалідністю - Посадовцям «Ощадбанку» повідомили про підозру у привласненні 2,2 млн грн
    У результаті незаконних дій банкірів постраждало 72 особи — у переважній більшості це пенсіонери та діти з інвалідністю

    Керуючий районним відділенням ймовірно у змові з провідним економістом протягом 2016-2018 років привласнювали кошти клієнтів банку

    Прокуратура повідомила посадовцям «Ощадбанку» про підозру у привласненні вкладів пенсіонерів та дітей з інвалідністю на загальну суму 2,2 млн грн.

    Про це повідомляє пресслужба Генеральної прокуратури України.

    «За процесуального керівництва прокуратури Кіровоградської області керуючому відділенням та провідному економісту одного з відділень «Ощадбанку» повідомлено про підозру в організації злочинної схеми привласнення коштів з поточних та депозитних рахунків клієнтів (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 200 КК України)», — йдеться у повідомленні.

    За даними слідства, керуючий районним відділенням ймовірно у змові з провідним економістом протягом 2016-2018 років привласнювали кошти клієнтів банку, шляхом проведення безпідставних операцій, в тому числі безготівкового перерахування коштів з депозитних рахунків на підставні карткові рахунки за підробними документами.

    «У результаті таких дій постраждало 72 особи — у переважній більшості це пенсіонери та діти з інвалідністю. Загальна сума привласнених за вказаною схемою коштів склала понад 2,2 млн грн», — додали у пресслужбі.

    Досудове розслідування триває.

    Нагадаємо, нещодавно прокуратура завершила розслідування щодо розкрадання $20 млн «Ощадбанку».

    Ощадбанк прокуратура кримінал корупція в Україні гроші розслідування
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