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    Економіка та фінанси

    У НБУ розповіли, що держава планує робити з Ощадбанком

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    У НБУ розповіли, що держава планує робити з Ощадбанком

    У 2020 році Ощадбанк мають долучити до системи гарантування вкладів фізичних осіб

    Ощадбанк планують повністю або частково приватизувати, однак до того часу банк потрібно «привести у форму».

    Про це повідомила заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова в інтерв’ю виданню «Мінфін».

    «Ощадбанк потрібно буде «привести у форму», зробити його ефективним. А на це потрібні роки. Зараз наша мета — зробити його абсолютно ринковим», — повідомила Рожкова.

    Зокрема, у 2020 році Ощадбанк мають долучити до системи гарантування вкладів фізичних осіб. Наразі цей банк — єдиний, який не вносить до Фонду гарантування вкладів внесків, а вкладникам якого держава гарантує 100% сум депозитів.

    За розрахунками НБУ, після входження Ощадбанку до системи гарантування вкладів банку доведеться заплатити перший внесок до ФГВФО у розмірі 495 мільйонів гривень.

    «Набагато більше навантаження — регулярні внески, які йому доведеться платити у Фонд. Це за попередніми підрахунками на 1 жовтня цього року — 334 млн грн на квартал», — повідомила Рожкова.

    За її словами, забрати привілей Ощадбанку, за вкладами якого є 100-відсоткова гарантія, необхідно також для залучення інвесторів. Водночас наразі у Нацбанку та уряді не визначилися з моделлю приватизації Ощадбанку.

    «Можуть бути різні варіанти. Подивіться на Сбербанк РФ — 50% плюс одна акція належать Центробанку РФ, 49% — у вільному обігу на біржі. Таку структуру обрали через те, що це занадто великий банк для країни. Робити його повністю державним небезпечно з точки зору фінансової стабільності. У нас такі речі теж можуть мати місце», — зазначила заступниця голови Нацбанку.

     

    Ощадбанк Національний банк банки держава Катерина Рожкова
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