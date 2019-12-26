У НБУ розповіли, що держава планує робити з Ощадбанком



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У 2020 році Ощадбанк мають долучити до системи гарантування вкладів фізичних осіб

Ощадбанк планують повністю або частково приватизувати, однак до того часу банк потрібно «привести у форму».

Про це повідомила заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова в інтерв’ю виданню «Мінфін».

«Ощадбанк потрібно буде «привести у форму», зробити його ефективним. А на це потрібні роки. Зараз наша мета — зробити його абсолютно ринковим», — повідомила Рожкова.

Зокрема, у 2020 році Ощадбанк мають долучити до системи гарантування вкладів фізичних осіб. Наразі цей банк — єдиний, який не вносить до Фонду гарантування вкладів внесків, а вкладникам якого держава гарантує 100% сум депозитів.

За розрахунками НБУ, після входження Ощадбанку до системи гарантування вкладів банку доведеться заплатити перший внесок до ФГВФО у розмірі 495 мільйонів гривень.

«Набагато більше навантаження — регулярні внески, які йому доведеться платити у Фонд. Це за попередніми підрахунками на 1 жовтня цього року — 334 млн грн на квартал», — повідомила Рожкова.

За її словами, забрати привілей Ощадбанку, за вкладами якого є 100-відсоткова гарантія, необхідно також для залучення інвесторів. Водночас наразі у Нацбанку та уряді не визначилися з моделлю приватизації Ощадбанку.

«Можуть бути різні варіанти. Подивіться на Сбербанк РФ — 50% плюс одна акція належать Центробанку РФ, 49% — у вільному обігу на біржі. Таку структуру обрали через те, що це занадто великий банк для країни. Робити його повністю державним небезпечно з точки зору фінансової стабільності. У нас такі речі теж можуть мати місце», — зазначила заступниця голови Нацбанку.