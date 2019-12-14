Прокуратура завершила розслідування щодо розкрадання $20 млн «Ощадбанку»



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У період 2013–2014 років посадовці приватних підприємств, що входили до групи компаній «Креатив», у змові з працівниками «Ощадбанку» незаконно привласнили кошти фінустанови

У провадженні до кримінальної відповідальності притягнуто 13 осіб, серед яких, екснародний депутат України 8 скликання

Прокурори Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) завершили розслідування щодо заволодіння коштами «Ощадбанку» в сумі $20 млн.

Про це повідомляє пресслужба САП.

«Прокурорами САП 13 грудня 2019 року прийнято рішення про достатність зібраних доказів для складання обвинувального акта у провадженні за підозрою працівників АТ «Ощадбанк», колишніх працівників і бенефіціарних власників підприємств групи «Креатив» у заволодінні коштами банку в сумі 20 000 000 доларів США. При цьому детективам НАБУ надано доручення повідомити сторону захисту про прийняте рішення та про відкриття для ознайомлення матеріалів досудового розслідування», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у вказаному провадженні до кримінальної відповідальності притягнуто 13 осіб, серед яких, екснародний депутат України 8 скликання.

За даними слідства, у період 2013–2014 років посадовці приватних підприємств, що входили до групи компаній «Креатив», у змові з працівниками «Ощадбанку» незаконно привласнили кошти фінустанови.

Для цього, як зазначається, вони підробили документи, щоб нібито отримати кредит на купівлю насіння соняшника. Згодом отримані кошти власники «Креативу» вивели за кордон на рахунки компаній, зареєстрованих у Белізі та Швейцарії.

Відтак цими ж грошима нібито сплатили купівлю корпоративних прав компаній, що володіли цінною нерухомістю в Україні.

Дії підозрюваних кваліфікували за ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України. Їм загрожує позбавлення волі терміном від семи до 15 років.