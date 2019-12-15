Ощадбанк заперечує технічні проблеми щодо пільгових рахунків по оплаті «комуналки» для киян



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Всі технічні доопрацювання між Міністерством соціальної політики та Ощадбанком здійснено, система штатно працює

З боку «Ощадбанку» не виникало жодних технічних проблем з особистими кабінетами пільговиків. А всю інформацію, яку коректно було передано до банку Міністерством соціальної політики для створення кабінетів пільговиків, банком було опрацьовано.

Про це Finance.ua заявили в «Ощадбанку», коментуючи інформацію КМДА щодо технічних проблем, через які не відображаються кошти на пільгових рахунках для оплати комунальних послуг в особистому кабінеті «Ощадбанку».

«Всі технічні доопрацювання між Міністерством соціальної політики та Ощадбанком здійснено, система штатно працює. Жодних технічних проблем з боку банку не виникало. Всю інформацію, яку коректно було передано до банку Міністерством соціальної політики для створення кабінетів пільговиків, банком було опрацьовано», – заявили в «Ощадбанку».

У банку наголошують, що деякі питання щодо входу до кабінету можуть залишитись лише у пільговиків, які не надали свої номери мобільних телефонів до органів соцзахисту, адже вхід до кабінету відбувається за номером телефону. Їм пропонують звернутись до органів соцзахисту, які передадуть цю інформацію до банку.

Також в «Ощадбанку» нагадали: «При безготівковій формі виплати субсидій частину платежів за послуги ЖКГ за пільговика здійснює «Ощадбанк», решту субсидіант сплачує самостійно. Послуги, за які потрібно буде доплатити, «Ощадбанк» надсилає в СМС-повідомленнях власникам пільг із вказаним розміром доплати за кожну».

Як повідомлялося, 13 грудня у Департаменті соціальної політики КМДА заявили, що із технічних причин не відображаються кошти на пільгових рахунках для оплати комунальних послуг в особистому кабінеті «Ощадбанку». Проблема виникла у пільговиків, що отримують допомогу у безготівковій формі. Через неї пільговики не можуть простежити рух коштів своєї пільги через особовий кабінет «Ощадбанку», який був створений автоматично та зрозуміти, за який саме вид послуг були перераховані гроші, пояснили в КМДА та додали, що проблему усунуть до січня.

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