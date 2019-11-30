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    Поліція відкрила справу через вибух у київському «Ощадбанку»

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    Поліція відкрила справу через вибух у київському &laquo;Ощадбанку&raquo; - Поліція відкрила справу через вибух у київському «Ощадбанку»
    Поліція відкрила справу через вибух у київському «Ощадбанку»
    Фото: НПУ

    Правоохоронці встановлюють особи зловмисників

    Національна поліція відкрила кримінальне провадження через вибух у відділенні «Ощадбанку» на столичній Русанівці, який стався в ніч на 30 листопада. Про це повідомляє пресслужба поліції.

    Правоохоронці опитали свідків події, а також вилучили записи з камер відеоспостереження. Наразі поліція працює над встановленням причетних до вибуху у відділенні «Ощадбанку».

    «Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 194 (умисне знищення, або пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоди у великих розмірах) Кримінального кодексу України», - зазначили в поліції.

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    Поліція відкрила справу через вибух у київському «Ощадбанку»
    Поліція відкрила справу через вибух у київському «Ощадбанку»
    Поліція відкрила справу через вибух у київському «Ощадбанку»
    Поліція відкрила справу через вибух у київському «Ощадбанку»
    Поліція відкрила справу через вибух у київському «Ощадбанку»
    Поліція відкрила справу через вибух у київському «Ощадбанку»
    Поліція відкрила справу через вибух у київському «Ощадбанку»
    Поліція відкрила справу через вибух у київському «Ощадбанку»
    Поліція відкрила справу через вибух у київському «Ощадбанку»
    Поліція відкрила справу через вибух у київському «Ощадбанку»
    Поліція відкрила справу через вибух у київському «Ощадбанку»
    Поліція відкрила справу через вибух у київському «Ощадбанку»
    Поліція відкрила справу через вибух у київському «Ощадбанку»
    Поліція відкрила справу через вибух у київському «Ощадбанку»
    Поліція відкрила справу через вибух у київському «Ощадбанку»
    Поліція відкрила справу через вибух у київському «Ощадбанку»
    Поліція відкрила справу через вибух у київському «Ощадбанку»

    Нагадаємо, 30 листопада у київському відділенні «Ощадбанку» стався вибух. Попередньо встановлено, що вибух здійснили двоє зловмисників з метою викрадення грошей з банкомату. Вибух був настільки потужним, що уламки вікон віднесло на декілька десятків метрів, а у приміщенні обвалилася стеля. Поліція оголосила план «Сирена» для пошуку злочинців.

    вибух Ощадбанк Київ поліція
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