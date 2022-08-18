Пошкоджені храм та будинки, є поранені: наслідки ударів по Дніпропетровщині (фото)

У Криворізькому районі ворог скерував «Урагани» на Апостолівську громаду

Сьогодні вночі, 18 серпня, окупанти тричі обстріляли Дніпропетровську область. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валантин Резніченко.

«Ніч з трьома обстрілами… Російська армія завдала ударів по двох районах - Криворізькому та Нікопольському. Двічі накрила вогнем Нікопольський. У житлові квартали Нікополя прилетіли 15 снарядів зі ствольної артилерії. Поранена 57-річна жінка. Вона у лікарні. У місті пошкоджені 15 приватних будинків, школа, автівки, магазин та храм. Обстрілами зачепило кілька газогонів та ліній електропередач. На місці працюють аварійні бригади», – йдеться в повідомленні..

У Криворізькому районі ворог скерував «Урагани» на Апостолівську громаду. Обійшлося без руйнувань та постраждалих.

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У Великій Костромці Зеленодольської громади електрики зараз лагодять пошкоджену лінію. Там до тисячі людей лишилися без світла через ворожий удар напередодні увечері.

Нагадаємо, триває 176-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі.