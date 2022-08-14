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Рашисти обстріляли два райони Дніпропетровщини: є поранені (фото)

Володимир Миленко
glavcom.ua
Рашисти обстріляли два райони Дніпропетровщини: є поранені (фото)
Окупанти знову обстріляли житлові квартали Нікополя і Марганця
фото: Telegram Резніченка

Окупанти використовували ствольну артилерію, «Гради» і «Урагани»

Російські війська у ніч з 13 на 14 серпня обстріляли Криворізький та Нікопольський райони Дніпропетровщини. Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Обстріл Зеленодольської громади Криворіжжя «Ураганами» завершився без жертв та руйнувань, а от у Нікополі та Марганці рашисти, використовуючи ствольну артилерію та «Гради», пошкодили кількадесят приватних та багатоповерхових будинків.

На території Нікополя були пошкоджені газопроводи та лінії електропередач. Станом на 7:35 кілька тисяч містян залишалися без світла. Електромережа була обстріляна і у Марганці.

Саме у Марганці, куди прилетіли 30 рашистських снарядів, був поранений 69-річний чоловік. Українця госпіталізували для надання необхідної медичної допомоги.

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Нагадаємо, що Нікопольський район окупанти обстрілюють практично щоночі. Так, у ніч з 12 на 13 серпня рашисти влучили у дитячий садок.

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Теги: війна росія Дніпропетровщина обстріл

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