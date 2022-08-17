Гучна ніч на Дніпропетровщині: ворог гатив із «Ураганів» та «Градів» (фото) 

На щастя, обійшлося без жертв

Гучною ніч на 17 серпня була на Дніпропетровщині, а саме в Нікопольському та Криворізькому районах. Нікопольський атакували тричі за ніч. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.



По нічному Нікополю ворог зробив вісім пострілів зі ствольної артилерії. Понівечені шість приватних будинків, автівки, газогін. Люди неушкоджені.



По Червоногригорівській громаді росіяни скерували 40 снарядів із «Градів». Пошкоджені місцеве підприємство та лінія електропередач.

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«Рашистські снаряди поцілили й у недавно відремонтовану Нікопольську трасу – там утворилися вирви. Без загиблих та поранених», – повідомив Резніченко.



По Криворізькому району ворог стріляв з «Ураганів». Під удар потрапила Широківська громада. Без постраждалих та руйнувань.

Напередодні внаслідок атаки по Нікополю на Дніпропетровщині постраждали п’ятеро людей.

Як відомо, ворог випустив по Нікопольському району 30 снарядів.