Посилення контролю та запуск річкового транспорту: що розгляне Рада 3 грудня

Нардепи у другому читанні розглянуть закон про внутрішній водний транспорт

Верховна Рада України на сьогоднішньому засіданні, 3 грудня, планує розглянути низку законопроєктів, зокрема щодо посилення парламентського контролю. Про це йдеться у сьогоднішньому порядку денному.

Так, нардепи планують розглянути проєкт закону №4131, поданий головою парламенту Дмитром Разумковим, щодо ефективності реалізації парламентського контролю.

Також на порядку денному до другого читання проєкт закону №1182-1-д про внутрішній водний транспорт.

Нардепи повторно розглянуть проєкт закону про внесення змін до статті 34 закону України «Про статус народного депутата України».

Заплановано розгляд у першому читанні проєкту закону №3381 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за невиконання законних вимог депутата місцевої ради.

Народні обранці розглянуть також питання про включення до порядку денного проєкт закону №4096 про внесення змін до закону України «Про державну службу» щодо зняття вікових обмежень для роботи на державний службі.

Зазначимо, пакет законопроєктів про підтримку бізнесу на карантині, ініційованих Зеленським, буде розглянуто в п'ятницю, 4 грудня.

Також 4 грудня у парламенті має звітувати очільник МОЗ Максим Степанов. Він розповість нардепам про епідеміологічну ситуацію в Украаїні.

Напередодні Рада підтримала законопроєкт про легалізацію криптовалют. Нардепи проголосували за документ у першому читанні.

Крім того 2 грудня Рада заборонила продаж електронних сигарет українцям до 18 років.