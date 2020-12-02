Закон забороняє продаж електронних сигарет підліткам на рівні з традиційними тютюновими виробами

Верховна Рада заборонила продаж електронних сигарет українцям до 18 років. За відповідний законопроєкт №3628 проголосували 309 нардепів.

Верховна Рада #Рада9 прийняла Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за правопорушення у сфері продажу дітям електронних сигарет і рідин, що використовуються в електронних сигаретах» https://t.co/VX2Kcij3Yj pic.twitter.com/p8P2Q7WiLU — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) December 2, 2020

Закон забороняє продаж електронних сигарет підліткам на рівні з традиційними тютюновими виробами. Зокрема, це вироби з вмістом промислово обробленого тютюну, не призначені для куріння, нюхання, смоктання чи жування, що використовуються для генерування аерозолю шляхом нагрівання тютюну електричним підігрівачем з електронним управлінням до температури, при якій не відбувається процесу горіння (згоряння) вироби і виділення тютюнового диму.

У законі штрафом карається порушення правил торгівлі пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами і рідинами, використовуваними в них, тютюновмісними виробами для електричного нагріву.

Йдеться про продаж у приміщеннях або на територіях, заборонених законом, чи продаж особі, яка не досягла 18 років.

Порушення правил торгівлі цими товарами каратимуть штрафом від 400 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (6800 - 13600 гривень).

Перехідний період у застосуванні закону становить 18 місяців.

1 грудня Рада відправила на доопрацювання законопроект президента Володимира Зеленського про «інвестиційних нянь».

Також Рада відтермінувала введення касових апаратів для ФОПів. Закон відтерміновує до 1 січня 2022 року обов’язкове застосування РРО (ПРРО) для ФОП, які є платниками єдиного податку другої - четвертої груп.

Крім того Рада підтримала декретну відпустку для чоловіків. Закон пропонує надати можливість матері або батькові дитини скористатися правом на отримання відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (як рівне право кожного з батьків дитини).