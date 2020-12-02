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    Рада заборонила продаж електронних сигарет українцям до 18 років

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    Перехідний період у застосуванні закону становить 18 місяців - Рада заборонила продаж електронних сигарет українцям до 18 років
    Перехідний період у застосуванні закону становить 18 місяців
    Фото: Верховна Рада/Facebook

    Закон забороняє продаж електронних сигарет підліткам на рівні з традиційними тютюновими виробами

    Верховна Рада заборонила продаж електронних сигарет українцям до 18 років. За відповідний законопроєкт №3628 проголосували 309 нардепів.  

    Закон забороняє продаж електронних сигарет підліткам на рівні з традиційними тютюновими виробами. Зокрема, це вироби з вмістом промислово обробленого тютюну, не призначені для куріння, нюхання, смоктання чи жування, що використовуються для генерування аерозолю шляхом нагрівання тютюну електричним підігрівачем з електронним управлінням до температури, при якій не відбувається процесу горіння (згоряння) вироби і виділення тютюнового диму.

    У законі штрафом карається порушення правил торгівлі пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами і рідинами, використовуваними в них, тютюновмісними виробами для електричного нагріву.

    Йдеться про продаж у приміщеннях або на територіях, заборонених законом, чи продаж особі, яка не досягла 18 років.

    Порушення правил торгівлі цими товарами каратимуть штрафом від 400 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (6800 - 13600 гривень).

    Перехідний період у застосуванні закону становить 18 місяців.

    1 грудня Рада відправила на доопрацювання законопроект президента Володимира Зеленського про «інвестиційних нянь».

    Також Рада відтермінувала введення касових апаратів для ФОПів. Закон відтерміновує до 1 січня 2022 року обов’язкове застосування РРО (ПРРО) для ФОП, які є платниками єдиного податку другої - четвертої груп.

    Крім того Рада підтримала декретну відпустку для чоловіківЗакон пропонує надати можливість матері або батькові дитини скористатися правом на отримання відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (як рівне право кожного з батьків дитини).

    Теги: Верховна Рада закон тютюнові вироби Україна
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