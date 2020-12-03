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    «Суттєвих змін чекати не варто»: Рада продовжить консультації щодо держбюджету

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    У депутатів&nbsp;багато питань до проєкту бюджету - «Суттєвих змін чекати не варто»: Рада продовжить консультації щодо держбюджету
    У депутатів багато питань до проєкту бюджету

    Нардеп від «Слуги народу» підкреслив, що проєкт бюджету на наступний рік – «реальний та приземлений»

    Консультації щодо законопроєкту про державний бюджет на наступний рік продовжаться, проте істотних змін у ньому не буде.

    Про це заявив голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев за підсумками засідання фракції «Слуга народу».

    Він підкреслив, що проєкт бюджету на наступний рік – «реальний, приземлений, який відповідає кризовому становищу в Україні та світі».

    «У нас багато питань до проєкту бюджету, але це те, з чим ми змушені змиритися, якщо ми хочемо жити в реальному фінансовому світі, а не жити ілюзіями», – заявив народний депутат.

    За його словами, буде зроблено все можливе, щоб народні депутати не приймали бюджет вночі.

    Як відомо, Рада на цьому тижні не буде розглядати держбюджет.

    Раніше голова фракції «Слуга народу» Давід Арахамия заявив, що державний бюджет на 2021 рік буде ухвалений Верховною Радою наприкінці цього тижня або на наступному.

    26 листопада Кабінет міністрів погодив доопрацьований проект державного бюджету на наступний рік і передав його на розгляд парламенту.

    У проєкті державного бюджету закладено 1 трильйон і 92 мільярди гривень доходів, а витрат - 1 трильйон і 328 мільярдів гривень. Також уряд скоротив дефіцит з 6,% до 5,5% від валового внутрішнього продукту. Проект Бюджету-2021 погоджено з МВФ.

    У Мінфіні заявили, що були змушені скоротити дефіцит проєкту держбюджету на 2021 рік з 6 до 5,5%. Причиною тому стали перемовини з МВФ.

    5 листопада Верховна Рада підтримала проєкт держбюджету-2021 у першому читанні.

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      Теги: Верховна Рада економіка депутат Держбюджет політика партія Слуга народу Данило Гетманцев
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