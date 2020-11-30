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    Степанов знову виступить у Раді з «коронавірусним» звітом

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    Очільник МОЗ Максим Степанов має до п'ятниці підготувати звіт для нардепів&nbsp; - Степанов знову виступить у Раді з «коронавірусним» звітом
    Очільник МОЗ Максим Степанов має до п'ятниці підготувати звіт для нардепів 
    Фото: Уніан

    Нардепи хочуть почути від очільника МОЗ можливі варіанти для карантину

    Верховна Рада у п’ятницю, 4 грудня, під час «години запитань» до уряду заслухає главу Міністерства охорони здоров’я Максима Степанова через зростання кількості хворих на коронавірус.

    Про це стало відомо під час засідання погоджувальної ради 30 листопада.

    З такою пропозицією, зокрема, звернулася фракція «Слуга народу», яка пропонує обговорити боротьбу з пандемією та можливості введення локдауна.

    «Зараз тема номер один в країні — це медицина, це пандемія, це можливі варіанти локдауна. Тому запрошуємо вже традиційно знову пана Степанова і весь Кабінет міністрів для відповідей на питання про боротьбу з епідемією і можливих варіантів локдаунів, карантинів. Думаю, до пʼятниці це все вже буде відомо», — сказав перший заступник глави фракції Олександр Корнієнко.

    Востаннє очільник МОЗ виступав із звітом у парламенті 3 листопада.

    Зазначимо, що 30 листопада спікер парламенту Дмитро Разумков не виключив введення локдауну в Україні.

    Раніше Степанов наголошував, що введення локдауну в Україні розірве ланцюг передачі коронавірусу і може звести захворюваність до нуля. До слова, 27 листопада міністр охорони здоров’я вилікувався від коронавірусу.

    26 листопада міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за введення повного локдаун в Україні терміном не менше трьох тижнів.

    25 листопада прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів дійсно може запровадити жорсткий карантин на новорічні святаПрем'єр відзначив, що на різдвяні свята є великий ризик стрімкого поширення коронавірусу через масові святкові скупчення людей на ярмарках та площах міст. 

    29 листопада в Україні зафіксовано спад захворювання на коронавірус – хворобу виявили у 9 946 українців.  За позаминулу добу, 28 листопада, в Україні виявили 12978 нових хворих на коронавірус. А ще днем раніше, 27 листопада, було виявлено 16294 нових випадків хвороби.

     

    Теги: Верховна Рада міністр свята медицина новорічні свята Різдвяні свята Максим Степанов хвороби карантин коронавірус
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