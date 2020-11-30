Степанов знову виступить у Раді з «коронавірусним» звітом

Нардепи хочуть почути від очільника МОЗ можливі варіанти для карантину

Верховна Рада у п’ятницю, 4 грудня, під час «години запитань» до уряду заслухає главу Міністерства охорони здоров’я Максима Степанова через зростання кількості хворих на коронавірус.

Про це стало відомо під час засідання погоджувальної ради 30 листопада.

З такою пропозицією, зокрема, звернулася фракція «Слуга народу», яка пропонує обговорити боротьбу з пандемією та можливості введення локдауна.

У п’ятницю, 6 листопада, під час "години запитань до Уряду" #Рада9 заслухає Міністра охорони здоров’я Максима Степанова pic.twitter.com/3JLHuahzWD — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) November 30, 2020

«Зараз тема номер один в країні — це медицина, це пандемія, це можливі варіанти локдауна. Тому запрошуємо вже традиційно знову пана Степанова і весь Кабінет міністрів для відповідей на питання про боротьбу з епідемією і можливих варіантів локдаунів, карантинів. Думаю, до пʼятниці це все вже буде відомо», — сказав перший заступник глави фракції Олександр Корнієнко.

Востаннє очільник МОЗ виступав із звітом у парламенті 3 листопада.

Зазначимо, що 30 листопада спікер парламенту Дмитро Разумков не виключив введення локдауну в Україні.

Раніше Степанов наголошував, що введення локдауну в Україні розірве ланцюг передачі коронавірусу і може звести захворюваність до нуля. До слова, 27 листопада міністр охорони здоров’я вилікувався від коронавірусу.

26 листопада міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за введення повного локдаун в Україні терміном не менше трьох тижнів.

25 листопада прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів дійсно може запровадити жорсткий карантин на новорічні свята. Прем'єр відзначив, що на різдвяні свята є великий ризик стрімкого поширення коронавірусу через масові святкові скупчення людей на ярмарках та площах міст.

29 листопада в Україні зафіксовано спад захворювання на коронавірус – хворобу виявили у 9 946 українців. За позаминулу добу, 28 листопада, в Україні виявили 12978 нових хворих на коронавірус. А ще днем раніше, 27 листопада, було виявлено 16294 нових випадків хвороби.