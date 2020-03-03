Посли G7 «з нетерпінням» чекають на зустріч з Рябошапкою



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Посли G7 зустрічалися з Русланом Рябошапкою у січні

Дипломати обговорять з Рябошапкою реформування Офісу генерального прокурора

Посли країн «Великої сімки» у вівторок зустрінуться з генпрокурором України Русланом Рябошапкою.

Про це повідомляється на сторінці у Facebook Посольства США в Україні.

«Ми з нетерпінням чекаємо на сьогоднішню зустріч послів країн «Великої сімки» (G7) з генеральним прокурором Рябошапкою, щоб обговорити значний прогрес, якого він досяг у реформуванні Офісу генерального прокурора», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, востаннє Рябошапка зустрічався з послами країн «Великої сімки» у січні, тоді вони обговорювали питання розслідування катастрофи літака МАУ в Ірані.

До слова, у середу в Раді має відбутися звіт правоохоронних органів.

Як вже відомо, колишній заступник начальника відділу Генеральної прокуратури України Андрій Шевченко 2 березня 2020 року звернувся до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з заявами про кримінальні правопорушення, вчинені генеральним прокурором Русланом Рябошапкою та його першим заступником Віталієм Каськом.

3 березня у фракціі партії «Слуга народу» почали збір підписів за відставку генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Також ЗМІ повідомили, що «Слуги народу» отримали від Офісу Зеленського інструкцію, як вщент розкритикувати уряд та керівників силових органів.