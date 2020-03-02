Майже дві сотні прокурорів Київщини пройдуть атестацію



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Атестація прокурорів розпочалася 2 березня

Переважна більшість працівників прокуратури Київської області - 189 прокурорів – виявили бажання пройти атестацію та приєднатися до нової прокуратури. Про це повідомляє прокуратура Київщини.

Зокрема, перший та другий етап атестації (тестування на знання і вміння застосовувати закон, а також на загальні здібності) проходитиме з 2 по 5 березня 2020 року.

Нагадаємо, атестація прокурорів регіональних прокуратур є наступним етапом реформи прокуратури, яка розпочалася минулого року та передбачає атестацію всіх прокурорів України, створення Офісу генерального прокурора обласних та окружних прокуратур та добору нових працівників з-поза системи, розробки і впровадження нових механізмів роботи прокурорів.

Процес атестації буде однаковим для усіх прокурорів та аналогічним процедурі атестації у Офіс Генерального прокурора. Він складатиметься з трьох етапів – тесту на знання законодавства, тесту на загальні здібності та співбесіди з кадровою комісією.

Очікується, що атестація всіх прокурорів регіональних прокуратур завершиться до початку червня.

Прокурори, які будуть допущені до прикінцевого етапу атестації, пройдуть перевірку на доброчесність. Вона включатиме відповідність витрат і майна прокурора та членів його сім’ї, а також близьких осіб задекларованим доходам, відповідність поведінки прокурора вимогам професійної етики. Ці питання будуть обговорюватись із кандидатом під час співбесіди.

Як повідомляв «Главком», Лариса Сарган, спікерка колишнього глави Генпрокуратури Юрія Луценка, оприлюднила кілька прикладів із тестів, які проходять кандидати у прокурори. Деякі з них є вельми цікавими та взагалі викликають здивування.