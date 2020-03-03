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    Колишній прокурор просить САП перевірити Рябошапку і його заступника Каська

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    Генпрокурор Руслан Рябошапка призначив Віталія Каська своїм заступником восени 2019 року&nbsp; - Колишній прокурор просить САП перевірити Рябошапку і його заступника Каська
    Генпрокурор Руслан Рябошапка призначив Віталія Каська своїм заступником восени 2019 року 

    На думку Шевченка, у діях Рабошапки і Каська є ознаки злочинів

    Колишній заступник начальника відділу Генеральної прокуратури України Андрій Шевченко 2 березня 2020 року звернувся до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з заявами про кримінальні правопорушення, вчинені генеральним прокурором Русланом Рябошапкою та його першим заступником Віталієм Каськом.

    На думку Шевченка, у діях Рабошапки є ознаки злочинів, передбачених статтями 366-1 (декларування недостовірної інформації) та частини 4 статті 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище) КК України.

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    Колишній прокурор просить САП перевірити Рябошапку і його заступника Каська
    Колишній прокурор просить САП перевірити Рябошапку і його заступника Каська
    Колишній прокурор просить САП перевірити Рябошапку і його заступника Каська
    Колишній прокурор просить САП перевірити Рябошапку і його заступника Каська
    Колишній прокурор просить САП перевірити Рябошапку і його заступника Каська
    Колишній прокурор просить САП перевірити Рябошапку і його заступника Каська
    Колишній прокурор просить САП перевірити Рябошапку і його заступника Каська

    Що ж стосується Каська, то, на думку Шевченка, він має бути притягнути до кримінальної відповідальності за ознаками статті 366-1 (декларування недостовірної інформації) КК України.

    До слова, раніше адвокат родин Небесної сотні зробив гучну заяву щодо нового генпрокурораТак, Віталій Тітич в інтерв’ю «Главкому» розповів, на яких етапах перебувають суди і слідство у справах злочнів проти Майдану. Зокрема Тітич наголосив, що генпрокурор Руслан Рябошапка завдав два найпотужніших удари по цих справах за всі роки, зруйнувавши концепцію досудового розслідування у «справах Майдану» та прибравши людей, які ефективно працювали. 

    До слова, у середу в Раді має відбутися звіт правоохоронних органів.  

    Генпрокурор кримінал Офіс Генерального прокурора САП Віталій Касько розслідування Руслан Рябошапка
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