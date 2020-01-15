Рябошапка обговорив з послами G7 розслідування катастрофи літака у Ірані



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Руслан Рябошапка та посли країн G7 Фото: gp.gov.ua

Українська сторона повторно надіслала звернення до Ірану про передачу «чорних скриньок»

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка обговорив з послами країн «Великої сімки» питання розслідування катастрофи літака МАУ в Ірані.

Про це повідомляє на пресслужба Офісу Генпрокурора.

Як зазначається, під час зустрічі було обговорено питання щодо розслідування катастрофи літака компанії «Міжнародні авіалінії України», що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

Також сторони обмінялися позиціями щодо санкцій Європейського союзу, застосованих до колишніх високопосадовців.

Крім того, генпрокурор повідомив про результати і подальші кроки реформування прокуратури.

Українська сторона повторно надіслала звернення до Ірану про передачу «чорних скриньок».

Нагадаємо, сьогодні Зеленський заявив, що тіла українців, які загинули в авіакатастрофі в Ірані, планують доправити до Києва 19 січня.

Нагадаємо, 8 січня в Тегерані (Іран) розбився літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що мав виконати рейс до Києва. На борту перебувало 176 людей, серед них 11 українців – 9 членів екіпажу та двоє пасажирів.

Згодом Іран визнав, що помилково збив український літак. Відповідальність за збиття літака взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції.