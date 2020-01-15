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    Рябошапка обговорив з послами G7 розслідування катастрофи літака у Ірані

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    Руслан Рябошапка та посли країн G7&nbsp; - Рябошапка обговорив з послами G7 розслідування катастрофи літака у Ірані
    Руслан Рябошапка та посли країн G7 
    Фото: gp.gov.ua

    Українська сторона повторно надіслала звернення до Ірану про передачу «чорних скриньок»

    Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка обговорив з послами країн «Великої сімки» питання розслідування катастрофи літака МАУ в Ірані.

    Про це повідомляє на пресслужба Офісу Генпрокурора.

    Як зазначається, під час зустрічі було обговорено питання щодо розслідування катастрофи літака компанії «Міжнародні авіалінії України», що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

    Також сторони обмінялися позиціями щодо санкцій Європейського союзу, застосованих до колишніх високопосадовців.

    Крім того, генпрокурор повідомив про результати і подальші кроки реформування прокуратури.

    Українська сторона повторно надіслала звернення до Ірану про передачу «чорних скриньок».

    Нагадаємо, сьогодні Зеленський заявив, що тіла українців, які загинули в авіакатастрофі в Ірані, планують доправити до Києва 19 січня. 

    Нагадаємо, 8 січня в Тегерані (Іран) розбився літак Boeing-737  авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що мав виконати рейс до Києва. На борту перебувало 176 людей, серед них 11 українців – 9 членів екіпажу та двоє пасажирів. 

    Згодом Іран визнав, що помилково збив український літак.  Відповідальність за збиття літака взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції.

    Генпрокурор Іран літак МАУ розслідування Руслан Рябошапка
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