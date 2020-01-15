Рябошапка обговорив з послами G7 розслідування катастрофи літака у Ірані
Українська сторона повторно надіслала звернення до Ірану про передачу «чорних скриньок»
Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка обговорив з послами країн «Великої сімки» питання розслідування катастрофи літака МАУ в Ірані.
Про це повідомляє на пресслужба Офісу Генпрокурора.
Як зазначається, під час зустрічі було обговорено питання щодо розслідування катастрофи літака компанії «Міжнародні авіалінії України», що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.
Також сторони обмінялися позиціями щодо санкцій Європейського союзу, застосованих до колишніх високопосадовців.
Крім того, генпрокурор повідомив про результати і подальші кроки реформування прокуратури.
Українська сторона повторно надіслала звернення до Ірану про передачу «чорних скриньок».
Нагадаємо, сьогодні Зеленський заявив, що тіла українців, які загинули в авіакатастрофі в Ірані, планують доправити до Києва 19 січня.
Нагадаємо, 8 січня в Тегерані (Іран) розбився літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що мав виконати рейс до Києва. На борту перебувало 176 людей, серед них 11 українців – 9 членів екіпажу та двоє пасажирів.
Згодом Іран визнав, що помилково збив український літак. Відповідальність за збиття літака взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції.