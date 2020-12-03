Посли Вишеградської четвірки відвідали КПВВ «Золоте»
Посли країн Вишеградської четвірки дізналися про безпекову ситуацію, відвідавши КПВВ «Золоте» на лінії контакту
Посли країн Вишеградської четвірки (Чехії, Угорщини, Польщі та Словаччини) 3 грудня відвідали лінію розмежування на Донбасі.
Про це у Twitter інформує пресслужба посольства Польщі в Україні.
«У Луганській області посли країн Вишеградської четвірки дізналися про безпекову ситуацію, відвідавши КПВВ «Золоте» на лінії контакту», – йдеться в повідомленні.
Вони також побували в Луганській кардіологічній амбулаторії в Лисичанську, де вже працює спеціалізоване діагностичне обладнання, придбане з фондів Visegrad.
Посли представили губернатору Луганської області Сергію Гайдаю реалізовані та заплановані гуманітарні проєкти фонду.
До слова, бойовики на Донбасі розблокували два з семи пунктів пропуску.