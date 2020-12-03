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    Посли Вишеградської четвірки відвідали КПВВ «Золоте»

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    Посли Чехії, Угорщини, Польщі та Словаччини на Донбасі - Посли Вишеградської четвірки відвідали КПВВ «Золоте»
    Посли Чехії, Угорщини, Польщі та Словаччини на Донбасі

    Посли країн Вишеградської четвірки дізналися про безпекову ситуацію, відвідавши КПВВ «Золоте» на лінії контакту

    Посли країн Вишеградської четвірки (Чехії, Угорщини, Польщі та Словаччини) 3 грудня відвідали лінію розмежування на Донбасі.

    Про це у Twitter інформує пресслужба посольства Польщі в Україні.

    «У Луганській області посли країн Вишеградської четвірки дізналися про безпекову ситуацію, відвідавши КПВВ «Золоте» на лінії контакту», – йдеться в повідомленні.

    Вони також побували в Луганській кардіологічній амбулаторії в Лисичанську, де вже працює спеціалізоване діагностичне обладнання, придбане з фондів Visegrad.

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    Посли представили губернатору Луганської області Сергію Гайдаю реалізовані та заплановані гуманітарні проєкти фонду.

    До слова, бойовики на Донбасі розблокували два з семи пунктів пропуску.

    Теги: Донбас дипломатія КПВВ посол Україна
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