Бойовики на Донбасі розблокували два з семи пунктів пропуску

КПВВ на лінії розмежування функціонують щоденно з 08.00 до 16.00

Пропуск громадян здійснюється через КПВВ «Станиця Луганська» ─ щодобово та «Новотроїцьке» ─ щопонеділка і щоп’ятниці

На Донбасі фактично з семи контрольно-пропускних пунктів працюють лише «Станиця Луганська» ─ щодобово та «Новотроїцьке» ─ двічі на тиждень. Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

«За рішенням командувача операції Об’єднаних сил КПВВ на лінії розмежування функціонують щоденно з 08.00 до 16.00. Проте фактичний пропуск громадян здійснюється лише в контрольних пунктах в’їзду-виїзду «Станиця Луганська» ─ щодобово та «Новотроїцьке» ─ щопонеділка і щоп’ятниці. На решті визначених дорожніх коридорів проросійські збройні формування продовжують блокування руху людей через лінію розмежування», ─ повідомили прикордонники.

Зазначається, що протягом тижня співробітники Держприкордонслужби України оформили:

в КПВВ «Станиця Луганська» на вхід з тимчасово окупованої території України – 5809 осіб, на вихід – 5648 осіб;

в КПВВ «Новотроїцьке» – на виїзд до ТОТУ оформлено 226 громадян та 39 транспортних засобів, на в’їзд – 124 особи та 21 транспортний засіб;

Станом на 12.00 сьогодні оформлено у КПВВ «Станиця Луганська» на вхід з тимчасово окупованої території України – 334 особи, на вихід – 716 осіб, а також у КПВВ «Новотроїцьке» – на виїзд до ТОТУ оформлено 55 громадян та 12 транспортних засобів, на в’їзд – 9 осіб та 1 транспортний засіб.

За даними ДПСУ, протягом тижня до тимчасово окупованої території України міжнародними організаціями доправлено гуманітарні вантажі.

Загальна вага гуманітарної допомоги від Міжнародного комітету Червоного Хреста та сім транспортних засобів від управління Верховного комісара ООН у справах біженців склала майже 133,5 тонни.

Нагадаємо, 9 листопада, українська делегація в ТКГ заявила, що Росія зірвала відкриття КПВВ на Донбасі.

Речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович напередодні заявив, що наступний обмін полоненими між Україною та Росією повинен відбутися до кінця року.

Як відомо, 10 листопада Україна зі свого боку відновила роботу всіх семи контрольно-пропускних пунктів в'їзду-виїзду на Донбас.

Водночас бойовики відмовилися відкрити пропуск через КПВВ «Щастя» і «Золоте». Окупанти вважають, що відкриття цих КПВВ не було узгоджене з ними.

Крім того ОБСЄ закликала Росію розблокувати всі пункти пропуску на Донбасі.